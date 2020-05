Immobiliare: acquisto batte locazione tra gli under 44 di Milano

L’acquisto della casa resta una priorità per i milanesi under 44. La conferma arriva dall’ultima analisi delle compravendite e delle locazioni realizzate nel secondo semestre del 2019 attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete, che evidenzia come il 72% di chi rientra in questa fascia di età ha acquistato casa mentre un 28% ha optato per la locazione.

Una scelta la prima comprensibile alla luce del ribasso dei prezzi degli immobili; i mutui più accessibili, che hanno permesso che tra le fasce più giovani di età si optasse per l’acquisto e non più per la locazione.

Acquisti under 44: vince il trilocale

Soffermandosi solo sugli acquirenti under 44: hanno comprato nell’84,4% dei casi chi era alla ricerca della abitazione principale e nel 15,6% dei casi chi era a cacci di un investimento. Il 44,5% ha comprato il bilocale, contrariamente a quanto accade a livello nazionale che vede primeggiare il trilocale.

Questo si spiega con i prezzi della città, che sono mediamente i più elevati d’Italia e con un’importante presenza di famiglie monocomponenti. A seguire il trilocale con il 36,8% degli acquisti. Per quanto riguarda lo stato civile il 57,3% degli acquirenti sono famiglie, il 42,7% sono single.

Locazioni under 44: i single prevalgono

Analizzando le locazioni emerge che il 38,7% ha optato per questa soluzione per motivi legati al lavoro, il 35,5% per motivi di studio. Anche questo dato è abbastanza prevedibile nel capoluogo lombardo che negli ultimi tempi attira sempre più giovani. Il 57,3% ha preferito il bilocale.

Tra chi sceglie la locazione sale la percentuale dei single

Tra le macroaree dove si sono concentrate maggiormente le compravendite e le locazioni e, in entrambi i casi, prevale la macroarea Bovisa-Sempione.

Al secondo posto tra gli acquirenti c’è la macroarea Vercelli-Lorenteggio (con una maggiore concentrazione nei quartieri più periferici dove i prezzi sono più contenuti), tra gli inquilini prevale Navigli-Famagosta.

Non a caso si tratta proprio di quelle aree che inglobano i quartieri con le università più importanti della città ed i quartieri a ridosso delle grandi riqualificazioni (Porta Nuova e City Life) dove le case sono ancora accessibili.