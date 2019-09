Il rendimento che si ottiene dall’affitto di un bilocale in Italia. Secondo le rilevazioni di Solo Affitti in Italia affittare un bilocale arredato di 55 mq nel centro città rende il 6,1%, oltre 3 volte di più rispetto ai tassi medi di interesse dei BTP decennali nel 2018 (2,54%).

Cagliari (8,2%), Trieste (8,1%) e Palermo (7,5%) sono i capoluoghi con i rendimenti lordi degli affitti più alti in Italia. Tra i capoluoghi che secondo Solo Affitti consentono ai proprietari di immobili di ottenere buoni guadagni ci sono anche Napoli e Torino (6,4%), di poco superiori a quelli rilevati a Milano (6,3%). Chi affitta casa in centro a Bologna (6,1%) ottiene un rendimento lordo in linea con la media nazionale. Gli introiti, seppur più alti dei titoli di Stato, sono inferiori alla media italiana a Genova, Ancona e Bari (5,7%).