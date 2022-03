Giovedì il petrolio statunitense (WTI) è salito al livello più alto dal 2011 prima di invertire la rotta mentre il mercato sta valutando le interruzioni dell’approvvigionamento dalla Russia rispetto a un possibile accordo con l’Iran per ripristinare le forniture da quel paese interrotte dopo le sanzioni legate allo sviluppo del nucleare da parte di Teheran.

La Russia è il terzo produttore mondiale di petrolio dopo Stati Uniti e Arabia Saudita.

I futures sul greggio West Texas Intermediate , il benchmark petrolifero statunitense, sono stati scambiati fino a $116,57 al barile, un prezzo visto l’ultima volta il maggio 2011. Il benchmark internazionale del greggio il Brent ha raggiunto a metà seduta i $119,84, il livello più alto dal 2012.

I prezzi si sono successivamente stabilizzati, con entrambi i contratti scambiati brevemente in territorio negativo. Intorno alle 17:20 a Wall Street il WTI è aumentato dello 0,9% a $111,54 al barile, mentre il Brent è avanzato dell′1,3% a $114,49 al barile.

L’invasione russa dell’Ucraina ha guidato la corsa del greggio. Un possibile accordo con l’Iran per ripristinare le sue forniture di greggio è stato un fattore citato che potrebbe portare un sollievo immediato per un mercato molto ristretto.

“A meno che non ci sia un palpabile scioglimento della tensione sotto forma di concessioni da entrambe le parti e le sanzioni vengano revocate e/o l’Iran non sia autorizzato a tornare sul mercato pronto in modo che possa iniziare a vendere il suo petrolio dallo stoccaggio fino a quando la produzione non sarà aumentata, il premio per il rischio è non dovrebbe sgonfiarsi in modo significativo” ha affermato l’intermediario PVM in una nota ai clienti.