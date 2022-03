Il petrolio crolla ai minimi di due settimane, timori per la domanda cinese

I prezzi del petrolio hanno esteso le perdite questo martedì, scendendo al minimo di due settimane. Mentre i colloqui di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina hanno attenuato i timori di ulteriori interruzioni dell’offerta e l’aumento dei nuovi casi di COVID-19 in Cina ha alimentato le preoccupazioni per il rallentamento della domanda di greggio.

La città meridionale di Shenzhen è stata bloccata per almeno sette giorni a seguito di nuovi contagi, con oltre 17 milioni di persone ora in quarantena. Shenzhen è il fulcro tecnologico della Greater Bay Area cinese, e quindi il suo blocco causerà interruzioni della catena di approvvigionamento globale e invierà onde d’urto ad altri paesi.

Prezzo del petrolio in forte ribasso

Il Brent è sceso del 5,36% a $101,80 al barile dopo essere crollato di oltre $9 a $98,88 a metà sessione.

Il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) è sceso al di sotto del livello di $100 per la prima volta dal 1 marzo, scendendo del 6,10% a $96,25 al barile. È sceso a un minimo di $93,55 alle 12:00 di questa mattina. Entrambi i benchmark sono diminuiti di oltre il 5% il giorno precedente.

Il Brent ha perso quasi $40 da quando ha raggiunto il massimo da 14 anni di $139,13 al barile lo scorso 7 marzo. Il greggio statunitense è sceso di oltre $30 da quando ha toccato il suo massimo dal 2008 di $130,50 al barile circa una settimana fa.

“Le aspettative di sviluppi positivi nei colloqui di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina hanno rafforzato le speranze di allentare la tensione nel mercato globale del greggio” ha affermato Toshitaka Tazawa, analista di Fujitomi Securities Co Ltd.

“Anche i nuovi blocchi per frenare la pandemia di COVID-19 in Cina hanno sollevato preoccupazioni per il rallentamento della domanda” ha concluso l’analista.

Preoccupazioni internazionali

Quest’oggi la Cina ha registrato un forte aumento delle infezioni quotidiane da COVID-19, con i nuovi casi più che raddoppiati rispetto al giorno prima, il massimo da due anni, questo solleva preoccupazioni per l’aumento dei costi economici date le dure misure di contenimento del Paese asiatico.

La Cina ha anche imposto un divieto di viaggio nella provincia di Jilin, che ha una popolazione di 24 milioni di abitanti. Anche l’accesso all’hub finanziario di Shanghai è stato limitato. I governi locali stanno implementando rigorose misure di distanziamento sociale e divieti di viaggio nel tentativo di contenere la rapida diffusione della variante Omicron.

Ulteriori colloqui tra i negoziatori ucraini e russi per allentare la crisi sono previsti per oggi dopo che le discussioni di lunedì via video si sono concluse senza l’annuncio di nuovi progressi.

Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe recarsi nei prossimi giorni a Bruxelles per incontrare i leader della Nato e discutere della guerra russa in Ucraina. Fonti statunitensi che hanno familiarità con la situazione hanno affermato che l’incontro potrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana.

Gli Stati Uniti hanno messo in guardia la Cina dal fornire aiuto militare o finanziario a Mosca. Ma l’India potrebbe accettare un’offerta russa per acquistare petrolio e altre materie prime con uno sconto, hanno affermato due funzionari indiani, in segno che Delhi vuole mantenere a bordo il suo partner commerciale chiave.

“Anche se ci fosse un cessate il fuoco, i prezzi del petrolio dovrebbero rimanere su livelli elevati poiché i tentativi occidentali di isolare Mosca attraverso sanzioni continueranno, mantenendo il mercato petrolifero globale in condizioni difficili” ha affermato Tsuyoshi Ueno, economista senior presso l’NLI Research Institute.

“Tuttavia, il recente calo del mercato petrolifero arriva quando alcuni investitori hanno revocato le loro posizioni lunghe poiché sono diventati sempre più preoccupati per la recente volatilità” ha sottolineato Ueno.

La scorsa settimana gli investitori hanno tagliato le scommesse rialziste sul petrolio, poiché i prezzi sono saliti ai massimi pluriennali, le prospettive economiche sono peggiorate e l’estrema volatilità ha reso le posizioni sui derivati ​​più costose da mantenere.

L’abbandono volontario delle materie prime russe da parte degli acquirenti occidentali, era previsto che iniziasse a colpire le esportazioni di petrolio greggio, gas naturale liquefatto e carbone da aprile, ma ci sono già segni che i flussi si stanno indebolendo.