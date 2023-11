Il futuro dei pagamenti al centro dell’edizione 2023 del Salone dei Pagamenti organizzato da ABI

Come cambierà il futuro dei pagamenti globali con le nuove tendenze emergenti nel mercato e nel contesto macroeconomico? Sarà questo uno dei temi al centro dell’ottava edizione del Salone dei Pagamenti, l’evento promosso dall’ABI e organizzato da ABIServizi, in collaborazione con ABI LAB, CERTFIN e Feduf – Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, in programma dal 22 al 24 novembre 2023 presso l’Allianz MICO – Milano Congressi di Milano.

L’evento, un’imperdibile occasione per diffondere la cultura del digitale e dell’innovazione nella filiera dei pagamenti, sarà aperto dal Presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, con la sessione plenaria dedicata al tema “Salone con vista: dialoghi per un Futuro intelligente”.

Incontro dopo incontro, nel corso della tre giorni si affronteranno tanti aspetti legati al futuro dei pagamenti, a cominciare dalle nuove prospettive aperte dalle novità tecnologiche e regolamentari, come l’avvento dell’euro digitale e le opportunità e i rischi che le applicazioni dell’intelligenza artificiale portano con sé.

Il ricco programma dell’edizione 2023 prevede più di 70 sessioni di dibattito e workshop con oltre 400 relatori tra Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori pronti a confrontarsi e discutere anche di open banking e open finance, indispensabili fattori abilitanti di interconnessione e interoperabilità di sistemi e piattaforme tecnologiche del mondo bancario e finanziario.

Il Salone dei Pagamenti 2023 approfondirà otto filoni tematici nel corso della tre giorni di incontri e dibattiti, da “Il futuro dei pagamenti globali” a “L’intelligenza artificiale e i pagamenti”, passando per “La moneta si fa digitale”, “Il negozio del futuro: phygital e integrato” e “Da e-commerce a m-commerce”, ma anche “Future consumers: nuove generazioni”, “Verso una società sostenibile e inclusiva” e “L’ecosistema italiano delle fintech e start up”.

La grande novità dell’ottava edizione sarà l’Agorà del futuro, un’area di 300 metri quadrati interamente dedicata al mondo delle startup e scaleup del fintech, con occasioni di incontro e un calendario di eventi realizzato da ABIEventi in collaborazione con gli esperti di StartupItalia.

La partecipazione al Salone dei Pagamenti 2023 è gratuita: è sufficiente collegarsi a questo indirizzo per iscriversi all’evento e consultare il programma completo e tutte le informazioni su ospiti, incontri e appuntamenti imperdibili.