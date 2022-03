Il Dollaro sale, l’Euro scende, mentre Biden è diretto verso Bruxelles

Il dollaro è salito mercoledì mentre l’euro si è indebolito. Nel frattempo i prezzi del petrolio hanno visto un altro balzo in avanti mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è pronto ad annunciare, insieme ad altri leader europei, nuove sanzioni contro la Russia durante il suo viaggio in Europa.

Biden arriverà a Bruxelles in serata, nel suo primo viaggio all’estero dall’inizio della guerra in Ucraina e incontrerà i leader della NATO e dell’Europa in un vertice di emergenza presso il quartier generale dell’alleanza militare occidentale. Fonti hanno affermato che il pacchetto statunitense includerebbe nuove misure contro i membri del parlamento russo.

I prezzi delle materie prime come petrolio e grano sono aumentati con l’intensificarsi delle tensioni in Ucraina, esercitando ulteriori pressioni al rialzo sull’inflazione già elevata a causa delle strozzature della catena di approvvigionamento. L’aumento dell’inflazione ha portato molte banche centrali, tra cui la Federal Reserve statunitense, ad adottare misure per frenare i prezzi, ad esempio aumentando i tassi di interesse.

“Il flusso di capitali sarà non voglio essere in Europa, è più vicino all’Ucraina letteralmente in senso geografico, ma è anche la ricaduta delle sanzioni, ci sono molti soldi che tornano fuori dall’Europa e verso gli Stati Uniti”, ha affermato Huw Roberts, responsabile dell’analisi presso Quant Insight. “Se riceviamo un altro giro di sanzioni, la gente quindi dice che il contraccolpo sull’Occidente cadrà sull’Europa in modo sproporzionato”.

Il Dollar Index è salito dello 0,23%, con l’euro in calo dello 0,60% questa mattina a $1,0965.

Grafico giornaliero DXY – 23 Marzo 2022

I prezzi del greggio sono aumentati di oltre il 4% nella giornata odierna, supportati dall’interruzione delle esportazioni di greggio russo e kazako.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha sollevato la possibilità di aumentare i tassi di interesse di oltre 25 punti base nelle prossime riunioni, una posizione più aggressiva ripresa da altri decisori politici. Un fattore che ha sostenuto il biglietto verde e ha contribuito ad aumentare il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni a più del 2,4%.

Jefferies, questo pomeriggio, ha aggiornato le sue previsioni della Fed alla luce dei commenti di Powell e ora vede un aumento del tasso di 50 punti base alle riunioni di maggio e giugno, seguito da aumenti di 25 punti base nelle restanti riunioni del 2022.

Come si stanno comportando le altre valute nei confronti del dollaro

Lo yen giapponese si è indebolito dello 0,18% a 121,05 per dollaro, mentre la sterlina è stata scambiata per l’ultima volta a $1,3207 in calo dello 0,42% il giorno dopo aver toccato il massimo di tre settimane di $1,3298.

Lo yen è stato recentemente debole nei confronti del dollaro, con la valuta che è scivolata al nuovo minimo di sei anni di 121,40 per dollaro mentre il percorso delle rispettive banche centrali si è discostato. Il governatore della Banca del Giappone Haruhiko Kuroda ha dichiarato martedì che la banca centrale deve mantenere una politica monetaria estremamente espansiva poiché la recente inflazione spinta dai costi potrebbe danneggiare l’economia.

L’inflazione britannica è aumentata più rapidamente del previsto il mese scorso per raggiungere il nuovo massimo da 30 anni con un aumento del 6,2% anno su anno. Il ministro delle finanze britannico Rishi Sunak ha tagliato le tasse ai lavoratori e ridotto l’imposta sul carburante sulla scia dei dati sull’inflazione mentre ha cercato di attenuare una grave pressione sul costo della vita sullo sfondo del rapido aumento dei prezzi e del rallentamento della crescita economica.