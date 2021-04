I migliori luoghi di lavoro in Italia secondo i dipendenti

I migliori luoghi di lavoro secondo i dipendenti in Italia sono MSD, società farmaceutica, a seguire American Express Italia e Abb Vie Italia. Così emerge dalla classifica sulle 50 imprese nominate “Best Workplaces Italia 2021” stilata dalla società di consulenza in HR Greatplacetowork.it.

La classifica è stata suddivisa e organizzata in 4 categorie differenti sulla base del numero di collaboratori: aziende con oltre 500 collaboratori, con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 499, tra 50 e 149 e tra 10 e 49.

Migliori luoghi di lavoro: la classifica di Greatplacetowork.it

Dalla classifica emerge come rispetto a un anno fa, cresce di ben 4 punti percentuali la fiducia dei collaboratori delle imprese classificate nei confronti dei propri datori di lavoro e, allo stesso tempo, cresce anche il fatturato delle aziende in graduatoria dell’8%. Inoltre I’86% dei collaboratori delle organizzazioni classificate si fida dei propri leader, collabora efficacemente con i propri colleghi ed è orgoglioso delle misure adottate durante la pandemia.

Nella classifica sono presenti imprese provenienti da settori molto diversi tra loro: il più rappresentato è quello produttivo, nonostante l’influenza della pandemia, poi viene quello tecnologico. A proposito di quest’ultimo settore, le start-up tecnologiche e le aziende digitali si sono contraddistinte per livelli di fiducia e benessere tra i più alti di sempre: il Trust Inde, infatti, è pari all’88% e la crescita di fatturato media addirittura al 123%.

Tornando alla graduatoria, è da segnalare la presenza di aziende del settore finanziario e assicurativo a testimonianza che per costruire un ottimo luogo di lavoro non è necessario lavorare nel digitale. Per concludere, le business unit che, in assoluto, si prendono la scena sono quelle del farmaceutico e del settore tecnologico.

Nella graduatoria delle migliori aziende con più di 500 dipendenti spicca MSD Italia, seguita da American Express e AbbVie Italia. Quella da 150 e 499 dipendenti vede al primo posto Cisco Systems Italy (telecomunicazioni), seguita da Zeta Service e Salesforce.

Tra le imprese costituite da un numero di persone compreso tra 50 e 149, si piazza al primo posto Biogen Italia (biotecnologie e prodotti farmaceutici), seguita da Insight Technology Solutions e Zoetis Italia. Infine, tra le aziende con un numero di collaboratori compreso tra 10 e 49 si registra il primo posto di Accuracy (settore finanziario), la seconda posizione di Cadence Design Systems (impresa di software di calcolo), e il terzo posto di Camasia (servizi e consulenza finance con specializzazione nel controllo di gestione).