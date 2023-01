Quanti sono i consulenti finanziari attivi in Italia?

Quanti sono i consulenti finanziari in Italia? Secondo i dati dell’Organismo che gestisce l’Albo unico della consulenza finanziaria sono attivi 34.298 consulenti finanziari alla fine del 2021. La maggior parte, pari a 33.870, esercita la professione operando per intermediari finanziari quali banche, Sim o Sgr mentre i restanti 428 esercitano la professione in maniera autonoma venendo remunerati a parcella direttamente dai clienti.

Le donne consulenti sono circa il 20% degli iscritti all’Albo.

Per capire come questi professionisti stanno interpretando questo difficile momento di mercato e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dai tempi che stiamo vivendo, Wall Street Italia ha organizzato il 16 febbraio a Piazza affari il convegno “Il valore della consulenza per famiglie, imprese e Paese.”

Per non perderlo, potete registrarvi al seguente indirizzo e seguire comodamente sui vostri device o in tv la diretta live, attraverso la nostra nuovissima piattaforma video Vidoo. Non mancate!

All’evento parteciperanno Tommaso Corcos (AD di Fideuram ISPB); Massimo Doris (AD di Banca Mediolanum); Alessandro Foti (AD di Fineco Bank); Paolo Martini (AD di Azimut Holding); Gian Maria Mossa (AD di Banca Generali) e Paola Pietrafesa (AD di Allianz Bank FA).

Con loro Mauro Maria Marino, neo Presidente di OCF; Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti; Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI; Luigi Conte, Presidente di Anasf e Marco Deroma, Presidente di EFPA.

L’evento è costruito in collaborazione con BlackRock, Invesco, Pimco e Schroders.