I cinque modi in cui l’open banking può aiutare un’azienda a crescere

L’Open Banking, entrato in vigore in tutta l’Unione Europea con la direttiva PSD2, ha segnato uno dei più rilevanti cambiamenti dell’ultimo decennio per le banche e i fornitori di credito. Ma come l’Open Banking può aiutare un’azienda a crescere? Experian, società di global information service al mondo, individua cinque modalità.

Inclusione finanziaria e accesso al credito

Le piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono il 99% delle aziende in Europa spesso faticano a dimostrare la loro affidabilità creditizia e, di conseguenza, hanno maggiori difficoltà a ottenere prestiti. Tramite l’Open Banking, incoraggiando i clienti a rendere disponibili i dati relativi alle loro transazioni, i finanziatori possono ottenere un quadro chiaro e completo di tutte le loro entrate e uscite e quindi sulla loro situazione reale.

Maggiore concorrenza

L’approccio Open Banking offre alle istituzioni una maggiore visibilità sulla loro situazione finanziaria e offrire così prodotti molto più personalizzati per le singole realtà, con costi e benefici adeguati alle esigenze specifiche. Inoltre l’Open Banking consente agli istituti di credito di mostrare chiaramente agli utenti cosa possono offrire rispetto ai loro concorrenti, aumentando così le possibilità di vendita.

Migliore esperienza cliente

L’Open Banking facilita l’esperienza dell’utente nelle operazioni online. Con gli estesi set di dati che apre, banche e istituti di credito possono quindi compiere tutte le verifiche del caso sull’utente in modo molto più veloce, garantendo così un servizio rapido e sicuro.

Analisi avanzata dei dati per risultati più rapidi

Grazie a set di dati sempre più ricchi resi disponibili dall’Open Banking, integrati con le migliori soluzioni analitiche del mercato, rendono il processo decisionale molto più rapido. Ciò significa che le banche possono così ridurre da mesi a giorni le decisioni di prestito contribuendo concretamente alla crescita del business.

Lotta alla frode

Rendendo più semplice l’accesso ai dati, le informazioni che l’Open Banking mette a disposizione contribuiscono anche a fermare le frodi.