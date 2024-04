Guida facile al BTP Valore: dove si acquista, tassi offerti

Ieri il MEF ha comunicato che, nel mese di maggio, ci sarà la quarta emissione del BTP Valore, il titolo di stato destinato alla clientela retail che, nelle precedenti edizioni, ha riscosso grande successo tra i piccoli investitori. Nella sola terza edizione sono stati raccolti 18 miliardi di euro. Per chi non ha ancora avuto modo di sottoscriverlo, si apre dunque una nuova finestra tra il 6 e il 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Vediamo, di seguito, tutto quello che c’è da sapere sulla prossima emissione.

BTP Valore: che cosa è

II BTP Valore è la nuova famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail). Gli investitori istituzionali potranno acquistare il BTP Valore, un volta collocato, sul mercato secondario, il cosiddetto MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) dove vengono negoziati contratti di compravendita relativi a obbligazioni domestiche ed estere e a titoli di Stato. È un mercato al dettaglio, specializzato per le transazioni anche di importo molto limitato: il lotto minimo di negoziazione pari a 1.000 euro.

Durata del titolo

La quarta emissione del BTp Valore avrà una durata di sei anni, quindi la scadenza sarà a maggio 2030

Tassi offerti

Secondo quanto comunicato da MEF, i tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio, congiuntamente al codice ISIN che identifica il titolo, verranno comunicati venerdì 3 maggio. Quello che è certo è che le cedole verranno pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo “step up” di 3+3 anni.

Premio finale extra

Come per le precedenti emissioni, anche nella quarta è previsto un “premio finale extra”. In questo caso, il premio è stato fissato allo 0,8% da calcolarsi sull’importo nominale acquistato. Si tratta in pratica di un bonus corrisposto solo a chi acquista i BTP Valore durante il periodo di collocamento e li detiene fino alla scadenza.

Lotto minimo acquistabile

L’investimento minimo è fissato a 1.000 euro. Il titolo viene acquistato alla pari (prezzo pari a 100) e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Tassazione agevolata

Come per tutti i titoli di stato, anche per il BTP Valore è prevista una tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio fedeltà, l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro.

Dove si acquista

Come per le precedenti emissioni, il BTP Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.