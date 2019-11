Guerra dazi, mini accordo tra Cina e Usa rischia di slittare al 2020

Il mini-accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina potrebbe non essere chiuso quest’anno. Lo riporta l’agenzia Reuters che riporta indiscrezioni in base alle quali l’intesa potrebbe slittare al prossimo anno a fronte di trattative più complicate, con Pechino che chiede agli Usa di fare di più sulla riduzione dei dazi e l’amministrazione Trump che, da parte sua, avanza richieste maggiori.

Ad ottobre, il presidente Usa, Donald Trump, aveva annunciato che le parti avevano trovato un’intesa e di aspettarsi di firmare la cosiddetta ‘fase uno’ dell’accordo entro novembre.

Tuttavia, negli ultimi giorni, si sono moltiplicate le tensioni. Pechino ha condannato il provvedimento adottato dal Senato Usa volto a proteggere i diritti umani a Hong Kong nell’ambito delle proteste in corso, inasprendo ulteriormente il sentiment dopo che il presidente Usa Donald Trump ha minacciato un rincaro dei dazi sulle importazioni cinesi qualora non si raggiungesse un’intesa con Pechino.

“La Cina ha reso chiaro di non voler assistere ad alcuna ingerenza straniera a Hong Kong”, ha commentato Rick Meckler, partner di Cherry Lane Investments a New Vernon, nel New Jersey.