Green Transformation: i 40 titoli con maggiore esposizione

Quaranta i titoli con esposizione a una serie di categorie legate al tema della Green Transformation e che fanno parte di diversi settori che comprendono attività quali: produzione di batterie, stoccaggio di energia, produzione di bioplastica, cattura del carbonio, servizi ambientali, produzione di celle a combustibile e idrogeno, produzione di energia solare ed eolica.

Ad individuarli il Centro Studi BGSAXO nella consueta Pillola settimanale dal titolo, “Uno sguardo alle azioni coinvolte nella Green Transformation”.

Quello della Green Transformation è stato uno dei temi che ha riscontrato più successo sui mercati azionari lo scorso anno e anche la sua performance year-to-date è stata tra le migliori in confronto ad altre categorie azionarie, cosa che sottolinea l’elevata attenzione verso le azioni Green. Tuttavia, tale successo si sta rivelando anche un limite per quanto riguarda la valutazione di queste azioni, che incorporano un premio in confronto al resto del mercato azionario. Nel corso del 2021, qualora si verificasse reflazione o un aumento dei tassi di interesse, anche le azioni Green potrebbero essere messe sotto pressione e potremmo assistere ad una divergenza tra le azioni speculative e quelle con fondamentali migliori.

Tra le varie categorie dei titoli con esposizione alla Green Transformation si segnalano quelle della produzione di bioplastica e della cattura del carbonio sono le due che hanno registrato la performance minore e che utilizzano le tecnologie più recenti, elemento che ne aumenta notevolmente il rischio.

Il paniere proposto soffre di survival e selection bias, che influenzano le tecniche di analisi e di selezione dei titoli, per cui la misura della performance passata non è un’indicazione di quella futura. Tuttavia, il rendimento dello stesso paniere offre una misura di quella che è stata la domanda di azioni Green nel corso del 2020, un anno guidato da forti segnali politici e riforme verso la sostenibilità come, ad esempio, i Green Bond in Europa e l’impegno della Cina a diventare carbon neutral prima del 2060. Inoltre, lo scorso anno abbiamo assistito anche al successo dei veicoli elettrici in Europa che, assieme alle automobili ibride, hanno costituito circa il 10% delle vendite di nuove autovetture.