Gran Bretagna sull’orlo della recessione

L’economia del Regno Unito si è contratta dello 0,2 % nel terzo trimestre del 2022, segnalando quello che potrebbe essere l’inizio di una lunga recessione. La stima preliminare indica che nel terzo trimestre l’economia si è comportata meglio del previsto, nonostante la flessione. Gli economisti avevano previsto una contrazione dello 0,5%. La contrazione non rappresenta ancora una recessione tecnica, caratterizzata da due trimestri consecutivi di crescita negativa, dopo che la contrazione dello 0,1% del secondo trimestre è stata rivista fino a un aumento dello 0,2%.

“In termini di produzione, si registra un rallentamento nel trimestre per i servizi, la produzione e l’edilizia; il settore dei servizi ha rallentato fino a raggiungere una produzione stabile nel trimestre, trainato da un calo dei servizi rivolti ai consumatori, mentre il settore della produzione è sceso dell′1,5% nel terzo trimestre del 2022, compresi i cali in tutti i 13 sottosettori del settore manifatturiero”, ha riferito l’Office for National Statistics.

La scorsa settimana la Bank of England ha previsto la recessione più lunga del paese, suggerendo che la recessione iniziata nel terzo trimestre durerà probabilmente fino al 2024 e manderà la disoccupazione al 6,5% nei prossimi due anni.

Il paese deve affrontare una crisi storica del costo della vita, alimentata da una compressione dei redditi reali dovuta all’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni commerciabili. La banca centrale ha recentemente imposto il suo più grande aumento dei tassi di interesse dal 1989 mentre i politici tentano di tenere sotto controllo l’inflazione.

Il ministro delle finanze del Regno Unito, Jeremy Hunt, annuncerà la prossima settimana una nuova agenda di politica fiscale, che dovrebbe includere sostanziali aumenti delle tasse e tagli alla spesa. Il primo ministro Rishi Sunak ha avvertito che per stabilizzare l’economia del Paese dovranno essere prese “decisioni difficili”.

“Anche se alcuni dati sull’inflazione potrebbero iniziare a sembrare migliori da qui in poi, prevediamo che i prezzi rimarranno elevati per qualche tempo, aggiungendo ulteriori pressioni sulla domanda. Se la manovra finanziaria della prossima settimana dovesse rivelarsi davvero difficile per i contribuenti, come previsto, i consumi saranno probabilmente ulteriormente soppressi e la Banca d’Inghilterra dovrebbe iniziare a riflettere sull’impatto di uno shock della domanda sull’economia”, ha affermato George Lagarias, capo economista di Mazars.

La banca olandese ING prevede un calo cumulativo del PIL del Regno Unito del 2% entro la metà del 2023, che sarebbe paragonabile alla recessione del paese negli anni ’90. L’economista di ING per i mercati sviluppati, James Smith ha affermato che la banca prevede una contrazione dello 0,3% dell’attività economica nel quarto trimestre, dato che la spesa dei consumatori diminuisce. Ciò non farebbe altro che cementare ulteriormente la recessione tecnica. Smith ha detto:

“Con l’avanzare dell’inverno, ci aspettiamo anche un aumento della tensione nella produzione e nelle costruzioni: entrambi questi settori hanno sofferto notevolmente durante la recessione degli anni ’90 e 2008. Il calo dei nuovi ordini nel settore manifatturiero, legato al calo della domanda globale di beni dei consumatori e all’aumento dei livelli delle scorte, nonché ai maggiori costi energetici, indicano una riduzione della produzione entro l’inizio del 2023. Allo stesso modo, il forte aumento dei tassi ipotecari e i primissimi segnali dei cali dei prezzi delle case, indicano un’attività edilizia più debole per il prossimo anno”.

ING prevede che il percorso di rialzo dei tassi di interesse della Banca d’Inghilterra raggiunga un picco intorno al 4%, ma Smith ha osservato che molto dipenderà dagli annunci fiscali della prossima settimana: