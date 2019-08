Governo in bilico, Salvini: “Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiediamo agli italiani”

Rischio elezioni anticipate in Italia. I malumori all’interno del governo tra i Cinque Stelle e la Lega sono ormai evidenti ed è Matteo Salvini dalle pagine de Il Corriere della Sera che torna a parlare di un possibile voto anticipato.

Ora una Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiederemo agli italiani (…) E’ chiaro che se arriva una manovra inadeguata…Noi abbiamo in testa un’idea chiara: questa è una manovra importante in cui tutti dovranno avere coraggio. Sennò il coraggio lo chiediamo agli italiani”.

Il dito di Salvini è puntato contro la riforma della giustizia presentata dai Cinque Stelle.

Speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori. Noi vogliamo togliere attenuanti generiche. Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i 3 gradi di giudizio si possono concludere in quattro anni, per esempio”.