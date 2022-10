Dopo le indiscrezioni circolate sul web, ora è ufficiale: Google presenterà i suoi nuovi smartphone, Pixel 7 e 7 Pro, il prossimo 6 ottobre a New York, in un evento come ormai da tradizione trasmesso anche in diretta streaming sulle pagine del sito ufficiale (in esclusiva per Stati Uniti, Regno Unito e Australia) e su YouTube (per tutti).

Nella lista delle novità di Big G non ci saranno solo i nuovi smartphone. La grande novità è quasi sicuramente il Pixel Watch, ossia lo smartwatch di casa Google pronto a sbarcare nel mondo mobile e confrontarsi con i vari Apple Watch o Samsung Galaxy Watch.

Google ha già mostrato i suoi smartphone durante il suo annuale Google I/O 2022, ovvero la conferenza a cui partecipano tutti gli sviluppatori e in cui sono annunciate le novità software ma anche hardware per l’anno. In quell’occasione, la società aveva mostrato come i due smartphone sarebbero stati a livello estetico.

Poco o nulla è invece trapelato a a livello di specifiche tecniche, tranne che siano dotate del sistema operativo Android 13 e di una nuova versione di Google Tenero, il processore creato ad hoc da Samsung per Google. A livello estetico viene invece riproposto il design degli attuali Pixel 6 e 6 Pro, con cambiamenti in termini di materiali.

Pixel Watch: cosa si sa finora del primo smartwatch di Google

Ma come abbiamo detto, la vera novità è rappresentato da Pixel Watch, il primo smartwatch costruito dentro e fuori da Google, concepito come un’estensione naturale della famiglia Pixel, che fornisce assistenza quando e dove l’utente ne ha bisogno.

Dai dettagli emersi, il design sarà circolare a cupola di acciaio riciclato e cinturini personalizzabili che si possono unire alla cassa facilmente. Con questo orologio, l’utente potrà ottenere anche e soprattutto il nuovo sistema operativo Wear di Google con tutti gli strumenti di Fitbit per la salute e il fitness, direttamente al proprio polso.

Le indicazioni sul probabile prezzo di Google Pixel Watch arrivano dal sito 9to5Google, secondo cui lo smartwatch dovrebbe costare attorno ai 399 dollari nella sua versione con connettività LTE. Per quanto dovrebbe riguardare le altre versioni, indicazioni più precise non ve ne sono, ma si parla di prezzi che si aggirano tra i 299 e i 349 dollari.