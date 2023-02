Gli Usa studiano dazi del 200% sull’alluminio russo

Gli Stati Uniti stanno per imporre una tariffa del 200% sull’alluminio prodotto in Russia, riporta Bloomberg News. Questa mossa mira ad aumentare la pressione sulla Russia in seguito alla sua invasione dell’Ucraina ed è il frutto di mesi di riflessioni da parte dell’amministrazione Biden.

L’agenzia Reuters ha riferito lo scorso ottobre che l’amministrazione Biden stava valutando le restrizioni alle importazioni di alluminio russo in risposta all’escalation militare in Ucraina. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare l’indiscrezione di Bloomberg, che cita fonti anonime che hanno familiarità con la questione. Non ci sono stati commenti immediati da parte dell’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti e del dipartimento del commercio degli Stati Uniti.

Il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti è responsabile per le indagini sui casi antidumping e antisovvenzioni. Nel settembre 2021, questa agenzia ha imposto una tassa del 62,2% sulle importazioni di foglio di alluminio russo dopo aver stabilito che veniva venduto al valore equo. I prezzi dell’alluminio sono aumentati lo scorso anno, insieme ad altre materie prime esportate dalla Russia. Tuttavia, i prezzi dell’alluminio sono drasticamente diminuiti da allora, con una stima compresa tra $2.441 e $2.500 per tonnellata questa settimana.