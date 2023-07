Ginevra Zucconi, su Instagram @lafinanzadonna: «il futuro della consulenza è sui social»

Intervista a Ginevra Zucconi Galli Fonseca, online e in edicola sul numero di Luglio di Wall Street Italia.

Millennial, laureata in economia con lode, consulente finanziario di BNL BNP Paribas Life Banker, conosciuta nel mondo social come @lafinanzadonna.

Ginevra Zucconi Galli Fonseca ha cambiato i paradigmi della comunicazione della consulenza finanziaria, con un progetto Instagram da oltre 23 mila follower e costruito intorno al motto “Chi ha detto che la finanza è roba da uomini?”.

Parte da qui una lunga chiacchierata sul futuro della comunicazione nell’ambito della consulenza finanziaria.

Come nasce l’idea de @lafinanzadonna?

Il progetto nasce dal desiderio di aumentare la cultura su tematiche finanziarie che, purtroppo, in Italia è ancora troppo bassa, soprattutto tra le donne, disabituate a gestire i propri risparmi.

Quante volte mi sono sentita dire ‘dei soldi se ne occupa mio marito?’. Troppe, se si pensa alle conseguenze che portano con sé questi retaggi culturali. Scarsa autonomia, abusi economici, mancanza di fiducia nelle proprie capacità. L’emancipazione femminile è il tema del nostro secolo.

E, ricordiamoci, non può esistere empowerment senza indipendenza economica. Da qui, nell’estate 2021, l’idea: perché non creare una pagina Instagram con pillole di educazione finanziaria rivolta – in primis, ma non solo – alle donne? Il passaparola, l’aumento di follower e l’incremento dell’engagement, grazie alla qualità dei contenuti, sono stati stati immediati.

Qual è la strategia vincente?

Tempo permettendo – è faticoso, sì – pubblico contenuti in modo quotidiano, per aggiornare i miei follower su novità e curiosità sul mondo del risparmio. Con le ‘stories’ riesco a raggiungere circa 10 mila persone, non poche se rapportate al mio seguito.

Lavoro poi con i sondaggi, utili per avere un riscontro sulle necessità della community. Spazio tra vari argomenti, senza dimenticare che è necessario comunicare con un linguaggio sempre, che possa permettere a tutti di entrare in contatto con tematiche spesso complicate. Dai Pac alle pensioni, passando per i fondi di emergenza e la gestione delle spese di coppia.

È bello poter interagire con persone diverse, alimentare uno scambio costruttivo e, soprattutto, essere utile a più persone.

Successo della pagina a parte, i followers si trasformano in clienti?

Dall’estate del 2021, circa 100 follower della pagina Instagram si sono trasformati in clienti.

Provengono da tutta Italia, soprattutto dal Nord. Ammetto che all’inizio temevo di non riuscire a instaurare un legame con i miei clienti, gestiti tutti da remoto. Invece, nel tempo, si è creato un rapporto di fiducia speciale.

Fortunatamente, la mia attività di life banker con il gruppo BNP Paribas, oltre a darmi l’opportunità di seguire clienti da ogni dove, mi dà anche l’opportunità di rispondere a qualsiasi esigenza. Sono libera di scegliere le tipologie di investimenti più adatti, in un regime di assenza di conflitto di interessi, e di poterli supportare per tutta la vita, anche di passaggio generazionale.

Per il mio target di clienti, prevalentemente nella fascia 30/50 anni, questo tipo di consulenza sposa al 100% le loro aspettative. Non solo. Tra i nuovi clienti, spiccano soprattutto le donne. Ne sono orgogliosa. L’obiettivo de @lafinanzadonna è raggiunto.

Il futuro della comunicazione passerà (anche) da qui?

Sono tanti i colleghi stupiti dei risultati raggiunti. È difficile credere che le persone possano affidare i risparmi ad un volto conosciuto su Instagram.

Ma i tempi sono cambiati. Millennials e GenZ abitano questi schermi, cercano consulenti in rete. Non dimentichiamoci che saranno queste le generazioni a ricevere importanti eredità dai baby boomers, con conseguenti patrimoni da gestire.

Il futuro della comunicazione passerà dai social, sì. Perché non sfruttare questo mezzo?

