Gilet gialli, Macron vara misure per “placare la loro rabbia”

Il presidente francese Emmanuel Macron lunedì sera alle ore 20 annuncerà in televisione nuove misure per “placare la rabbia” dei gilet gialli, arrivati ora alla 22esima settimana di proteste. I nuovi provvedimenti sono il frutto di due mesi di consultazioni pubbliche innescate dalla rivolta cominciata nel novembre 2018 con le manifestazioni contro gli aumenti del prezzo del carburante e l’elevato costo della vita.

Le misure sono la risposta, ha detto Macron, alle “preoccupazioni sollevate” in oltre 10.000 dibattiti svoltisi in tutto il paese e ai quasi due milioni di contributi diffusi online. Due giorni dopo l’annuncio in tv, Macron terrà una conferenza stampa per spiegare le novità. Il presidente francese ha lanciato il suo “Grande dibattito nazionale” il 15 gennaio 2019 per cercare di porre fine alla più grande crisi della sua presidenza.

Tra il 15 gennaio e il 15 marzo, quasi 500.000 persone hanno preso parte a 10.134 incontri in tutto il paese, con centinaia di migliaia di persone che hanno compilato questionari o offerto suggerimenti non sollecitati su un sito web del governo. Macron ha attraversato il paese per coinvolgere sindaci e residenti locali nelle discussioni e ha promesso ai francesi all’inizio del processo di “trasformare la rabbia in soluzioni”.

La protesta dei gilet gialli

La tensione nel Paese continua ma nelle ultime settimane il numero dei manifestanti è in diminuzione, nella 22esima settimana sono scese in piazza 31 mila persone, un calo drastico rispetto ai 287.710 manifestanti che hanno partecipato alla prima settimana di proteste, dal 17 al 23 novembre 2018, secondo il ministero dell’Interno francese.

Da allora ogni sabato decine di migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade di Parigi e in altre città per protestare contro le politiche del governo che vedono come distorte verso i grandi e ricchi affari. Le proteste si sono regolarmente concluse con insurrezioni e distruzione di proprietà. Alcune delle peggiori violenze che hanno visto l’Arc de Triomphe saccheggiato il 1 ° dicembre il viale degli Champs-Elysees saccheggiato in due diverse occasioni.