Gestori, La Française si fonde con Crédit Mutuel

Continuano i movimenti e le operazioni tra i gestori, che attraversano una fase di consolidamento. Dopo l’acquisizione di Tabula da parte di Janus Henderson, La Française si fonde con Crédit Mutuel. Ad annunciare l’operazione sono le società con un comunicato stampa.

La strategia di Crédit Mutuel

In particolare, con questa operazione nasce il nuovo polo dedicato alla gestione del risparmio di Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il nono maggiore gruppo bancario per dimensione in Europa. “Questa decisione segna un importante passo avanti nelle ambizioni del Crédit Mutuel Alliance Fédérale – scrive il gruppo – Il ‘nuovo’ Crédit Mutuel Asset Management amplia, infatti, la sua gamma di servizi e soluzioni di investimento e di risparmio per tutti i tipi di clienti, aprendo così nuove strade per continuare a crescere e innovare”.

I dettagli sull’operazione

L’istituto ha infatti rafforzato il suo posizionamento nell’ambito dell’asset management raggruppando le due società di gestione in un unico modello multi-specialistico attraverso la fusione di Crédit Mutuel Asset Management e La Française Asset Management. Sebbene non si conoscano i dettagli economici dell’operazione, Crédit Mutuel Asset Management assorbendo La Française Asset Management dà vita a uno dei maggiori player del mercato del risparmio gestito francese con 86 miliardi di asset in gestione e 172 dipendenti dislocati tra Francia e Germania.