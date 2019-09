Gestione risparmio: Poste Italiane e MoneyFarm si alleano per offrire nuovi servizi digitali

Fornire soluzioni innovative nella gestione digitale del risparmio ai clienti di Poste Italiane. Così il gruppo guidato da Matteo Del Fante e MoneyFarm hanno siglato una partnership in linea con il piano strategico Deliver 2022.

L’accordo prevede che Poste Italiane distribuisca un servizio di gestione patrimoniale in ETF con 7 linee di investimento (due delle quali sviluppate esclusivamente per i clienti di Poste Italiane). I portafogli saranno gestiti conformemente alla filosofia di Moneyfarm, che si fonda su asset allocation strategica, diversificazione, orizzonte di lungo termine ed efficienza di costo. Moneyfarm si occuperà della definizione e della gestione del portafoglio di investimento più adatto per ogni investitore, mentre Poste Italiane si occuperà dell’assistenza alla clientela e del CRM, per garantire la migliore esperienza durante tutto il processo.

La partnership – si legge nella nota – rappresenta uno dei maggiori accordi basati su integrazione API (Application Program Interface) nel settore del risparmio gestito europeo in termini di base clienti, basandosi su un sistema di open innovation, che coniuga la tecnologia innovativa di Moneyfarm con le caratteristiche di modularità e flessibilità dell’ecosistema digitale di Poste Italiane. Inoltre, la profilazione dei clienti, la definizione dei nuovi portafogli di investimenti e il monitoraggio in tempo reale della performance in ogni momento sono interamente digitali.

“La nostra strategia per i servizi finanziari basata sul piano Deliver 2022 è centrata su un’offerta di prodotti destinata a diventare un punto di riferimento unico per i nostri 35 milioni di clienti. Grazie all’architettura modulare e flessibile della nostra piattaforma tecnologica, siamo in grado di integrare player innovativi come Moneyfarm per sviluppare ulteriormente la nostra piattaforma multicanale del risparmio gestito, per meglio soddisfare le esigenze delle diverse fasce di clientela. L’interazione con i clienti è fondamentale nell’evoluzione dei servizi finanziari digitali e credo che Poste Italiane disponga del mix ideale tra attività fisiche e digitali per poter cogliere appieno le opportunità offerte dal mercato”.

Così commenta Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane.