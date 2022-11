Genesis interrompe i prelievi per i clienti dopo il crollo di FTX

In un nuovo tweet Genesis Global, prestatore istituzionale di criptovalute, ha affermato che “sospenderà temporaneamente i rimborsi e i nuovi prestiti”. Spiegando la decisione, l’azienda ha citato “turbolenze di mercato senza precedenti” legate al crollo dell’exchange di criptovalute FTX, con conseguenti livelli “anormali” di prelievi che Genesis Global afferma di aver superato la sua attuale liquidità.

Today Genesis Global Capital, @GenesisTrading's lending business, made the difficult decision to temporarily suspend redemptions and new loan originations. — Digital Currency Group (@DCGco) November 16, 2022

La società ha anche aggiunto che la sua attuale liquidità è stata influenzata negativamente dal crollo dell’hedge fund Three Arrows Capital a giugno. Nell’ambito della procedura fallimentare, la società ha presentato una richiesta di 1,2 miliardi di dollari contro Three Arrows Capital.

Sebbene non sia chiaro quali siano i livelli di liquidità dell’azienda, sappiamo da dichiarazioni lasciate in precedenza che Genesis Global aveva 175 milioni di dollari di fondi bloccati su FTX. In risposta, Digital Currency Group, la casa madre di Genesis Global, ha inviato alla sua controllata un’iniezione di capitale di emergenza di 140 milioni di dollari per coprire le perdite. È ormai evidente che il trasferimento era insufficiente a soddisfare le richieste di recesso dei consumatori. Per quanto riguarda i prossimi passi, Genesis Global ha dichiarato:

“Abbiamo assunto i migliori consulenti del settore per esplorare tutte le possibili opzioni. La prossima settimana, consegneremo un piano per l’attività di prestito. Stiamo lavorando instancabilmente per identificare le migliori soluzioni per il business del credito, tra cui, tra le altre cose, l’approvvigionamento di nuova liquidità”.

Genesis Global ha anche affermato che le sue attività spot, trading di derivati ​​e custodia rimangono “pienamente operative”. Nel suo ultimo rapporto trimestrale, l’azienda ha dichiarato di avere prestiti attivi per un valore di 2,8 miliardi di dollari. Dall’annuncio, la casa madre, Digital Currency Group, ha chiarito che non ha alcun impatto sulle proprie operation.

La società di venture capital Digital Currency Group (DCG), il principale sostenitore della società, ha scritto in una serie di tweet oggi che la custodia di Genesis non è stata interessata.

CoinDesk ha riportato per primo la notizia dell’interruzione delle linee di credito della società di criptovalute. Genesis sembra cercare a tutti i costi di evitare il fallimento, il che è “ammirevole, ma costoso”.

La sospensione delle operazioni di credito non è priva di conseguenze per il resto dello spazio cripto. Genesis ha fornito operazioni di prestito back-end per molti prodotti di scambio che offrono rendimento, tra cui Gemini Earn, che pubblicizza fino all’8,05% di interessi pagati sui depositi di criptovalute.

Subito dopo l’annuncio di Genesis, Gemini Earn ha dichiarato che avrebbe cessato di elaborare i rimborsi di Earn, senza indicare una tempistica per la riattivazione. Gemini ha affermato che i normali prelievi di criptovalute non sono coinvolti.