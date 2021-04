Generazione Z: pragmatica e morigerata, ecco come i giovani si avvicinano ai soldi

Quando si tratta di investire, la Generazione Z non ama i rischi. A differenza dei Millennial, che spesso si sono caricati sulle spalle grandi quantità di debiti, mentre erano alla ricerca di un lavoro ben retribuito, la generazione, nata dal 1997 in poi, sta adottando un approccio molto più pragmatico: desidera assicurarsi un posto di lavoro stabile e ben retribuito e accrescere i propri risparmi anziché spendere soldi che non ha ancora.

È quello che emerge da un sondaggio condotto da Rave Reviews, su un campione di giovani statunitensi. Ecco cosa è emerso:

Generazione Z: l’approccio a scuola e lavoro

Per i membri della Generazione Z, l’istruzione è spesso vista come un’opportunità per costruire una serie di competenze che gli garantiranno una carriera stabile. Questo è il motivo per cui l’88% di coloro che vanno all’Università, scegliere l’indirizzo di studio tenendo a mente le disponibilità di lavoro.

Anche i neolaureati della Gen Z sono disposti a mettersi al lavoro:

Il 75% è disposto a trasferirsi in un altro stato per un’offerta di lavoro

Il 58% è disposto a lavorare la sera e nei fine settimana

Il 78% ha completato uno stage o un apprendistato

Il 77% guadagna denaro extra attraverso un lavoro freelance, un lavoro part-time o un’indennità guadagnata

Il 35% possiede già un’attività in proprio o ha intenzione di avviarne una in futuro

L’approccio alla spesa e al risparmio

Sebbene la prospettiva della Gen Z sulla scuola e sul lavoro sia un fattore determinante nel loro atteggiamento nei confronti della finanza personale, anche il modo in cui risparmiano e spendono denaro appare significativo per tracciare un profilo di questa categoria:

l’ 89% dei membri della Generazione Z afferma che pianificare il proprio futuro finanziario li fa sentire responsabilizzati,

il 64% ha già iniziato a fare ricerche sul tema della pianificazione finanziaria.

Parsimoniosi e fiscalmente responsabili,

Il 72% afferma che la spesa è il fattore più importante quando si effettua un acquisto

Il 47% usa il telefono in negozio per controllare i prezzi e chiedere consiglio a familiari o amici

Il 66% ha intenzione di frequentare il college nello stato in cui vive per risparmiare sulle tasse scolastiche

A questi punto, non resta che aspettare che la Generazione Z entri progressivamente nella forza lavoro e inizi a investire i propri risparmi: sarà interessante vedere cosa viene fuori da questo approccio frugale e pratico al denaro.