Generazione Z, come la banca può attirare i giovanissimi

I più “anziani” fra i membri della Generazione Z, quella che ha seguito i Millennial, non hanno più di 24 anni. Quelli che hanno affrontato un percorso universitario completo hanno appena iniziato ad affacciarsi al mondo del lavoro. Gli altri stanno ancora studiando.

Ma non è presto per interrogarsi su come intercettare il loro interesse sotto il profilo finanziario: lo rivela con chiarezza una breve “guida” firmata da Auriga, società attiva nella progettazione di software per il settore bancario.

La principale differenza fra i Millennial e la generazione successiva è che i GenZ sono non solo nativi del mondo digitale, ma anche del mondo social.

Come può una banca attirare l’attenzione di un giovane under 24? “Più possibilità di testare i prodotti, più engagement con i brand sui social e una maggiore attenzione al servizio clienti”, questi i tratti essenziali dei 7 punti espressi da Auriga.