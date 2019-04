Gatti (Anima): “PAC per limitare la volatilità di mercato”

Davide Gatti, Head of Retail and Private Division, di Anima ha dipinto un quadro molto chiaro sulla situazione di mercato e sulle possibili strategie di investimento da attuare nelle condizioni incerte attuali. “Dobbiamo intervenire offrendo metodologie di investimento molto chiare come i PAC”, ha dichiarato in un’intervista a Wall Street Italia.

Parlando a margine del Salone del Risparmio 2019, Gatti ha sottolineato che i piani di accumulo (PAC) rimangono il miglior metodo “per mitigare la volatilità dei mercati”. Secondo Anima le parole d’ordine per vincere le paure in Italia, paese di risparmiatori che hanno storicamente una liquidità in eccesso nei portafogli, sono metodologia ed educazione finanziaria.