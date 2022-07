Gas, Ue in massima allerta: “‘Risparmiare energia ora per evitare carenze in inverno”

L’Unione europea deve iniziare a dare priorità al risparmio energetico quest’estate, al fine di evitare che l’industria debba ridurre il consumo di energia il prossimo inverno. Lo ha detto la commissaria Ue all’Energia Kadri Simson in un’intervista a Bloomberg TV, sottolineando l’importanza del risparmio preventivo.

“Non solo l’industria, ma anche le famiglie possono modificare il loro comportamento. Ciò significa che potremmo evitare carenze in inverno e una situazione in cui sarà necessario ridurre alcuni settori industriali. Non si tratta solo di abbassare la temperatura” dell’aria condizionata ma “di dare priorità ad attività che permettano il risparmio energetico“, ha spiegato Simson, secondo cui lo stop totale al gas da parte di Mosca renderebbe “difficile” il riempimento all’80% degli stock comuni entro l’inizio di novembre.

Ue in massima allerta per riduzione delle forniture gas

Le dichiarazioni di Simson arrivano a pochi giorni dall’allarme lanciato dal ministro delle finanze francese Bruno Le Maire secondo cui “il taglio totale delle forniture di gas dalla Russia” è “lo scenario più probabile oggi”. E che quindi l’ Europa “deve prepararsi“.

L’Unione Europea è al momento in massima allerta per una riduzione estesa delle forniture di gas russe poiché il principale gasdotto, chiamato Nord Stream 1, è sottoposto a uno stop di 10 giorni per via della manutenzione annuale. Il timore è che l’infrastruttura più importante per i rifornimenti di gas metano dalla Russia non sarà più riattivata una volta i lavori saranno terminati. Ipotesi che, se verificata, aumenterà la possibilità di una carenza di energia per l’economia entro la fine dell’anno.

Nel frattempo, la Commissione Ue dovrebbe presentare un piano per ridurre la domanda di energia la prossima settimana, mentre i ministri dell’Energia si riuniranno nel corso del mese per discutere come prepararsi al meglio per una potenziale fine delle forniture di gas russe.