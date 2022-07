Sempre Bloomberg ha pubblicato un’inchiesta sulla situazione del gas in Germania evidenziando come il perdurare dello stop della fornitura attraverso Nord Stream 2 (tecnicamente per manutenzione e per 10 giorni) il governo di Olaf Scholz potrebbe arrivare a misure come il razionamento e a portare, come conseguenza a cascata, ad una profonda recessione per la più grande economia europea e creare effetti a catena in tutto il continente.

Mentre Mosca nega di usare l’energia come arma, il calcolo per Putin è tanto semplice quanto cinico. L’ Europa desidera disperatamente riempire i depositi per mantenere le case riscaldate e le fabbriche in funzione durante l’inverno. Quindi prima Mosca agirà per sconvolgere ulteriormente i mercati del gas, maggiori saranno i prezzi e più tempo avrà la Russia per raccogliere i frutti. “La Russia ha così tante carte da poter giocare”, dice Olga Khakova, vicedirettrice del Global Energy Center del Consiglio atlantico. “Stanno cercando di massimizzare gli strumenti che hanno a disposizione.”