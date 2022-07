Gas, Germania pronta al razionamento. E l’Italia?

Sul fronte del gas, in Italia pare andare tutto benissimo. O almeno finché qualcuno non deciderà che è giunto il momento del razionamento del gas.

La Germania si sta già preparando alla carenza di gas naturale, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Nel frattempo il ministro dell’Economia Robert Habeck ha messo in guardia dal rischio di tensioni sociali qualora si verificasse una crisi energetica a causa della mancanza di forniture di gas dalla Russia. Intanto, come vediamo dal grafico di fonte Bloomberg, il gas in Europa è già 8 volte più costoso che negli Stati Uniti.

I primi razionamenti del gas in Germania

Pochi giorni fa, la seconda città più grande della Germania, Amburgo, ha detto ai cittadini di prepararsi per il razionamento dell’acqua calda in determinate ore del giorno, adducendo una “nuova grave carenza di gas “.

Ma anche il più grande proprietario di immobili della Germania, Vonovia, ha avvertito gli inquilini che quando la stagione del riscaldamento inizierà in autunno, potranno portare la temperatura fino a 17°C solo tra le 23:00 e le 6:00. La società ha chiarito che la mossa è finalizzata a risparmiare energia e consumo di gas durante l’attuale crisi, che il cambiamento non influirà sulle temperature diurne e che l’accesso all’acqua calda non sarà influenzato. Ciò vuol dire che gli inquilini potranno lavarsi e fare la doccia come al solito. Le modifiche al sistema di riscaldamento saranno implementate durante la manutenzione ordinaria. Si stimano risparmi per circa l’8% sui costi di riscaldamento.

Nel frattempo, la Federal Network Agency tedesca preme per una variazione delle temperature minime legali per gli inquilini: il suo presidente Klaus Müller ha dichiarato al Rheinische Post il mese scorso che gli inquilini dovrebbero essere stimolati a ridurre il loro consumo di energia prima dell’inverno.

Del resto, la legge sulla locazione tedesca prevede che il proprietario di casa deve impostare l’impianto di riscaldamento in modo da raggiungere una temperatura minima compresa tra 20°C e 22°C. In questo momento la temperatura minima legale è di 16-17°C di notte e di 20-22°C (68-71,6°F) durante il giorno.

Con la Germania che si affretta a rifornire la sua fornitura di energia per l’inverno, il ministro dell’Economia Habeck (Verdi) ha stabilito severi obiettivi legali per gli impianti di stoccaggio del gas, con solo il 40% delle consegne abituali che arrivano attraverso il gasdotto Nord Stream 1 dalla Russia. Se la situazione continuerà a peggiorare, limiti al consumo di energia o altre misure, come la riduzione delle temperature nei complessi di appartamenti, potranno essere fissati a livello federale.