Gas, il prezzo scende sotto i 100 euro in Europa

Il gas naturale europeo si è avviato verso un quarto giorno di cali poiché le importazioni di GNL, quasi record, e le scorte maggiori del solito hanno ulteriormente attenuato le preoccupazioni sull’offerta. I future di riferimento sono scesi fino del 9%, scendendo sotto i 100 euro per la prima volta in più di un mese. Le temperature in gran parte del continente rimangono miti favorendo ulteriormente la diminuzione dei prezzi. Ha affermato Tom Marzec-Manser, responsabile dell’analisi del gas presso ICIS a Londra:

“Con la fine dell’ondata di freddo e le previsioni meteorologiche miti e ventose per le prossime due settimane, così come la normale domanda industriale inferiore a Natale, ci sono molti driver ribassisti in gioco”

Il contratto del gas TTF olandese, il punto di riferimento europeo, ha toccato € 96,16 per megawattora, il livello infragiornaliero più basso dal 27 ottobre. L’equivalente britannico è sceso del 6,9%.

Lo stoccaggio di gas europeo è pieno per circa l’83%, al di sopra della norma stagionale quinquennale, mostrano i dati di Gas Infrastructure Europe. Anche le forniture dalla Russia inviate attraverso l’Ucraina dovrebbero essere stabili, con Gazprom PJSC che utilizza collegamenti alternativi per spedire il carburante dopo che uno dei suoi oleodotti locali è stato danneggiato questa settimana da un incendio.

Prezzo massimo del gas Ue

Ci sono preoccupazioni tra alcuni osservatori del settore che un tetto al prezzo, che entrerà in vigore nell’Unione Europea il prossimo anno, possa scoraggiare i fornitori se il gas diventasse più costoso altrove, specialmente in Asia.

Il braccio esecutivo dell’Ue ha affermato che il nuovo strumento di prezzo non sarà attivato se i prezzi sono altrettanto elevati in altri mercati. Il “meccanismo è abbastanza flessibile da garantire che il mercato europeo rimanga attraente per i commercianti”, ha detto a Bloomberg TV il ministro dell’Industria ceco Jozef Sikela.