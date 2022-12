Gas, l’Ue raggiunge l’accordo sul tetto massimo del gas

I ministri dell’energia dell’Unione europea hanno concordato un tetto dinamico al prezzo del gas, dopo due mesi di intensi negoziati. L’introduzione di un limite ai prezzi del gas si è rivelata controversa per i funzionari europei. Jozef Sikela, ministro dell’Industria della Repubblica Ceca e presidente del consiglio europeo, ha dichiarato:

“Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo l’accordo. Un’altra missione impossibile compiuta”.

Il limite entrerà in vigore se i contratti front-month del gas supereranno i 180 euro per megawattora sul Dutch Title Transfer Facility, il principale punto di riferimento europeo per i prezzi del gas naturale, per tre giorni lavorativi consecutivi. Il TTF olandese è scambiato attualmente a circa 109 euro per megawattora. Ha scritto su Twitter Tinne Van der Straeten, ministro dell’Energia belga:

“Oggi abbiamo raggiunto un accordo su una proposta per un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l’economia da prezzi dell’energia eccessivamente alti. Fin dall’inizio c’era un obiettivo comune: mantenere i prezzi sotto controllo e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo”.

Il testo prevede che il tetto scatti se il prezzo del contratto del primo mese nel TTF olandese, il principale benchmark europeo per i prezzi del gas, superi i 188 euro per megawattora per tre giorni. L’obiettivo è quello di proteggere i consumatori dai prezzi elevati imposti durante il blocco della Russia che ha invaso l’Ucraina. I prezzi europei del gas naturale sono saliti a circa 350 euro per megawattora in agosto, mentre gli operatori si preoccupano dell’unità del gruppo nella lotta alla crisi energetica. I pareri sono discordanti sul livello del tetto e sulla questione se l’intervento sul mercato rappresenti un rischio per la stabilità finanziaria dell’area dell’euro.

Il 5 dicembre scorso l’Ue aveva imposto un divieto di importazione del petrolio russo via mare nella regione e all’inizio di febbraio adotterà misure analoghe per altri prodotti petroliferi di Mosca. I Paesi dell’Unione Europea sono stati impegnati in dure trattative per il prezzo del gas. Ma fin da questa mattina i ministri dell’Energia si erano detti ottimisti sui negoziati. Ha dichiarato il ministro francese dell’Energia Agnès Pannier Runacher:

“Ci saranno negoziati difficili, ma sono fiduciosa che potremo raggiungere un accordo collettivo”

La situazione del gas in Germania

La Banca Centrale Europea ha avvertito all’inizio del mese che la riduzione del prezzo del gas naturale potrebbe creare instabilità nei mercati finanziari. Ha detto il ministro tedesco Robert Habeck:

“Più grande è la sicurezza, più grande è la rete di sicurezza, più possiamo rientrare tutti in quella cifra, ma sarebbe assurdo fissare un numero e dire che è difficile per noi non agire”.

La banca centrale non è l’unica istituzione a mettere in guardia sulle potenziali conseguenze dell’inflazione dei mercati azionari. L’ente regolatore del mercato ICE (Intercontinental Exchange), responsabile del principale mercato del gas dall’Europa, minaccia di rimuovere gli scambi e le restrizioni se l’UE continuerà con la misura.

“La Germania ha chiesto una forte sicurezza in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, ma anche stabilità nei mercati energetici e finanziari. Sono preoccupazioni che condividiamo tutti. Non è una preoccupazione della sola Germania, è una preoccupazione di tutti noi 27 membri”, ha detto il belga van der Straeten.