Galli: “Il Superbonus 110% non stava in piedi. Ecco perché”

In un’articolo dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani si legge che il Superbonus 110% dal momento dell’introduzione (luglio 2020) fino a dicembre 2022, è costato 68,7 miliardi al governo italiano e nello stesso tempo ha attivato 62,5 miliardi di investimenti. Inoltre, ha contribuito ad incrementare la crescita del Pil dello 0,5% nel 2021 (su una crescita del 7%) e dello 0,9% nel 2022 (su una crescita del 3,7%). In altre parole il contributo al Pil del Superbonus 110% non pareggia le spese e ha un impatto negativo sul bilancio dello Stato. Per quanto riguarda la rimodulazione del bonus edilizio, Giampaolo Galli, Direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani, ha commentato:

“Il Superbonus 110% non stava in piedi il, il 90% è ancora troppo generoso, bisogna porsi degli obiettivi sostenibili nel lungo termine.”

Alla luce della direttiva europea sulle case green, volta alla riqualificazione del patrimonio immobiliare dei Paesi membri in ottica eco-sostenibile, che dovrebbe essere approvata entro il 13 marzo 2023, insieme a Giampaolo Galli abbiamo esaminato il rapporto tra utilità e costo dei bonus edilizi per l’economia e il bilancio del governo. Qui potete visionare l’intera intervista.