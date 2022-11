FTX, il fallimento innesca una forte risposta dei regolatori

Il fallimento di FTX darà probabilmente origine a una serie di azioni penali e civili contro l’exchange e i suoi dirigenti, come l’ex ceo di FTX Sam Bankman-Fried (nella foto sopra). È anche probabile che porti avanti effettivi cambiamenti normativi, tramite i legislatori o tramite le stesse agenzie federali.

FTX ha presentato istanza di fallimento lo scorso venerdì, giorni dopo aver interrotto i prelievi e poco più di una settimana dopo che CoinDesk ha riferito per la prima volta che il bilancio della consociata FTX Alameda Research conteneva una quantità sorprendentemente elevata di FTT, un token di scambio emesso da FTX. FTX “stava bene”, ha detto Bankman-Fried in risposta alle domande sulla solvibilità del suo exchange, prima che una serie di eventi mostrasse il contrario.

Di conseguenza, diverse agenzie statali e federali hanno avviato o ampliato le indagini sulla società, tra cui il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la Securities Commission delle Bahamas e il ramo investigativo sui crimini finanziari delle Bahamas.

Anche i membri del Congresso degli Stati Uniti di entrambi i partiti politici chiedono ulteriori azioni a seguito del crollo. Alcuni legislatori stanno persino parlando di tenere udienze, potenzialmente entro la fine dell’anno, ha affermato Ron Hammond della Blockchain Association. Il rappresentante Brad Sherman, membro del Comitato per i servizi finanziari della Camera, ha affermato in una dichiarazione che il crollo è “una drammatica dimostrazione sia dei rischi intrinseci delle risorse digitali sia delle debolezze critiche nel settore che è cresciuto intorno a loro.”

Il presidente della commissione bancaria del Senato Sherrod Brown e la senatrice Elizabeth Warren sono tra coloro che al Congresso chiedono indagini sul crollo, così come Sam Bankman-Fried, che è stato uno dei principali finanziatori del partito.

Altri legislatori hanno affermato che è stata l’ambiguità normativa negli Stati Uniti a consentire a FTX di crescere tanto e hanno chiesto al Congresso o alle agenzie di regolamentazione di fornire linee guida più chiare per il funzionamento degli scambi di criptovalute. Il fatto che le autorità di regolamentazione apparentemente non avessero alcuna visione di alcuni dei principali progetti falliti quest’anno come Celsius, Three Arrows, Luna e ora FTX, è “proprio il problema”.

I tweet del ceo di FTX aggravano la sua posizione

Un fattore di complicazione, almeno per FTX, potrebbe essere il fatto che Bankman-Fried si sia fatto strada su Twitter attraverso il crollo della sua azienda. L’avvocato John Sparacino, preside di McKool Smith, sospettava che Bankman-Fried non avesse filtrato i suoi tweet attraverso un legale. La condotta dell’ex ceo di FTX “sarà sotto controllo”, ha detto Sparacino e sembra probabile che alcuni dei tweet di Bankman-Fried possano ritorcersi contro di lui, mentre il processo procede nei tribunali.

Il fatto che Bankman-Fried si sia ripetutamente rivolto a Twitter per rassicurare gli utenti del suo exchange che tutto andava bene prima delle varie fasi della sua caduta potrebbe rendere più facile qualsiasi causa contro di lui, ha detto Sparacino, definendo i tweet “straordinariamente sciocchi”. “Crea nuove basi per rivendicazioni penali o civili contro di lui solo sulla base di quei tweet”, ha detto Sparacino. “Quindi, se dice che va tutto bene, che i loro beni sono beni reali, e questo non è vero, allora può trattarsi di frode sui titoli e frode telematica, ogni sorta di altra cosa, per non parlare di ogni sorta di causa civile… è stato disastrosamente spericolato.