Franklin Templeton, una delle principali società di gestione patrimoniale a livello globale, ha annunciato con orgoglio la nomina di Giuliana Borello, Ph.D., come Head of Training & Research per l’Italia. La sua nomina, effettiva da febbraio 2024, segna un passo significativo verso l’innovazione nell’ambito dell’educazione finanziaria e della ricerca di mercato nel contesto italiano, implementando così la formazione dei consulenti finanziari. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

In particolare, in questa nuova posizione istituita ex-novo presso l’ufficio di Milano, Borello sarà incaricata di identificare e soddisfare le esigenze di formazione delle reti di consulenti finanziari e del relativo management. Attraverso l’implementazione di programmi di formazione tailor-made, Borello mira a fornire agli operatori finanziari gli strumenti necessari per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mercato in continuo mutamento.

Collaborando strettamente con il Franklin Templeton Institute e il team Sales e Marketing, Borello si concentrerà anche sullo sviluppo e la condivisione di contenuti di ricerca dedicati al mercato italiano. Questo approccio mira a promuovere un’ottimizzazione e un’allineamento delle iniziative educative, in linea con la strategia di Thought Leadership della Società.

Prima di entrare in Franklin Templeton, Giuliana Borello ha ricoperto il ruolo di Ricercatrice in Economia degli Intermediari Finanziari. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca (Ph.D.) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (2010) e ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato nel 2017. Nel 2019 è stata Visiting Professor presso l’Università di Göteborg.

Barry Kruse, Global Head della Franklin Templeton Academy, ha aggiunto: “Nell’attuale contesto di mercato, i professionisti della finanza hanno bisogno di una serie di strumenti più sofisticati per aiutare i loro clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine. La necessità di formazione rimane molto elevata e siamo molto orgogliosi di essere riusciti ad assumere per la Franklin Academy un’esperta di così alto livello come Giuliana”. Michele Quinto, Head of Distribution e Branch Manager per l‘Italia, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Giuliana in Franklin Templeton in questo nuovo ruolo. Questa è una grande opportunità per noi di continuare a offrire valore aggiunto ai nostri clienti e partner oltre alle competenze di investimento che ci derivano dalla gamma diversificata dei nostri prodotti. La vasta esperienza di Giuliana nell’ambiente accademico e professionale unita alla sua conoscenza dei mercati finanziari locali, rappresenta un enorme vantaggio nella definizione di corsi di formazione rilevanti a livello locale”.

