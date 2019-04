Forum Nazionale consulenza finanziaria: nona edizione a Milano il 9 maggio

Nona edizione per il Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, organizzato da Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente, in programma a Milano il 9 maggio 2019 nella cornice di Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari, a partire dalle ore 9.00. Il Forum, dal titolo “Dal prodotto al servizio: La consulenza finanziaria income based” si focalizza sul tema della consulenza finanziaria indipendente anche alla luce degli sviluppi della regolamentazione e della tecnologia applicata ai servizi di investimento.

La consulenza in materia di investimenti difatti è una delle maggiori innovazioni introdotte dalla normativa Mifid e rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo del mercato finanziario nel contesto di un adeguato livello di protezione degli investitori. Il 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Direttiva 2014/65/UE (Mifid2) che ha portato numerose innovazioni nella regolamentazione dei servizi finanziari e, in particolare, della consulenza in materia di investimenti.

Nel dettaglio ecco i principali temi del Forum, come si legge sul sito:

I nuovi soggetti della consulenza finanziaria

Dal prodotto al servizio: la consulenza finanziaria income based

Integrazione dei fattori ESG nella Mifid2

Il risparmio gestito verso la specializzazione

Nuovi Pir, Eltif, Fondi Alternativi, Fondi Passivi: la sfida è aperta

Decisioni di investimento in condizioni di incertezza

Ecco di seguito la lista dei relatori del Forum

Stefano Bestetti, Director, HedgeInvest Sgr

Marcello Chelli, Referente Lyxor ETF per l’Italia (*)

Andrea Favero, Responsabile per l’Italia, iShares

Fabrizio Fornezza, Presidente, Eumetra

Gregg Guerin, Senior Product Specialist, First Trust

Maurizio Primanni, Presidente e Fondatore, Excellence Consulting

Riccardo Puglisi, Professore Associato, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pavia

Matteo Rava, Senior Policy Officer, European Securities and Markets Authority (ESMA)

Marco Rosati, Amministratore Delegato, Zenit Sgr

Vincenzo Sagone, Head of ETF, Indexing & Smart Beta Business Unit, AMUNDI Sgr (*)

Antonello Sanna, Amministratore Delegato, SCM Sim

Valeria Santocchi, Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) (*)

Massimo Scolari, Presidente, Ascofind

Massimo Siano, WisdomTree

Luca Zitiello, Fondatore, Studio Legale Zitiello & Associati

(*) In attesa di conferma