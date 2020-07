Fondi comuni, nel secondo trimestre hanno regnato i metalli preziosi

Il secondo trimestre dell’anno, ancora segnato dalle tensioni dovute alla pandemia, ha visto trionfare di nuovo i fondi comuni focalizzati su metalli preziosi e minerali, in linea con quanto osservato a fine aprile. Lo rivelano le analisi di FIDArating, basate sull’osservazione di 44.471 prodotti finanziari tra fondi e SICAV, suddivisi in categorie omogenee.

“Il secondo trimestre dell’anno corrente ha messo in luce una brillante ripresa dei mercati. Quasi tutte le categorie sono in attivo e con performance importanti. Gli indici in flessione sono numericamente pochi e con variazioni trascurabili”, ha commentato la società, “in testa alle classifiche troviamo i metalli e minerali preziosi, trascinati dall’oro, seguiti da altre specificazioni settoriali caratterizzate da un elevato contenuto innovativo, come FinTech, Robotics e IT”.