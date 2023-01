Per l’ottava settimana consecutiva i fondi azionari globali sono in rosso. Nei sette giorni fino al 28 dicembre 2022, i fondi azionari globali hanno registrato deflussi netti mentre una lettura del Pil statunitense migliore del previsto ha sollevato il timore che i tassi d’interesse statunitensi possano rimanere più alti a lungo.

Tuttavia, i deflussi sono stati limitati da un rapporto del Dipartimento del Commercio Usa, che ha mostrato che la spesa dei consumatori statunitensi è salita di poco a novembre, mentre l’inflazione si è ulteriormente raffreddata. Secondo i dati di Refinitiv Lipper, gli investitori hanno ritirato 529 milioni di dollari netti dai fondi azionari globali, anche se in calo rispetto ai 39,1 miliardi di dollari della settimana precedente.

I fondi azionari statunitensi hanno registrato un deflusso netto di 5,41 miliardi di dollari, mentre i fondi asiatici ed europei hanno attirato rispettivamente 1,66 miliardi e 460 milioni di dollari. Tra i fondi azionari settoriali, quelli tecnologici, finanziari e industriali hanno registrato vendite nette per 835 milioni di dollari, 468 milioni di dollari e 192 milioni di dollari rispettivamente.

Nel frattempo, sono stati ritirati 3,35 miliardi di dollari dai fondi obbligazionari, una cifra nettamente inferiore ai 15,06 miliardi di dollari di deflussi della settimana precedente. Gli investitori hanno acquistato fondi del mercato monetario a basso rischio per un valore netto di 14,18 miliardi di dollari e hanno parcheggiato 814 milioni di dollari in fondi obbligazionari governativi, nell’ottava settimana consecutiva di acquisti netti. I dati relativi ai fondi sulle materie prime hanno mostrato che i fondi sui metalli preziosi hanno attirato per la seconda settimana consecutiva afflussi netti per 330 milioni di dollari, mentre i fondi sull’energia hanno registrato un deflusso netto di 247 milioni di dollari, in quanto le vendite sono continuate rispetto alla settimana precedente.