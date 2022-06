Fintech, round da 590 milioni di euro per la britannica SumUp. Partecipa anche BlackRock

La fintech inglese SumUp la scorsa settimana ha chiuso un aumento di capitale da 590 milioni di euro, portando così la sua valutazione a 8 miliardi di euro. Il round è stato guidato da Bain Capital Tech Opportunities, gruppo con una solida esperienza globale di investimento nel settore dei pagamenti e dell’e-commerce. All’aumento di capitale hanno partecipato anche fondi gestiti da società come BlackRock, btov Partners, Centerbridge e Crestline.

I dettagli del round

Il round è composto da una parte di finanziamento a debito e una parte in equity e consente a SumUp di arrivare a un totale di 1,5 miliardi di euro di finanziamenti raccolti.

Darren Abrahamson, managing director di Bain Capital Tech Opportunities, ha commentato: “SumUp si è evoluta costantemente per supportare un segmento di small business diversificato e in crescita, con soluzioni di pagamento e strumenti che connettono in modo integrato i loro clienti. Il team alla guida di SumUp ha portato l’azienda a una crescita rapida e sostenuta con l’espansione in più di 30 nazioni in cui ha avuto un impatto diretto e positivo sull’ecosistema degli small business”.

Goldman Sachs International ha agito come exclusive placement agent per SumUp. Weil, Gotshal & Manges come advisor legale per il finanziamento di SumUp

Chi è SumUp

SumUp è nata nel 2012 per aiutare le micro e nano imprese ad avviare, gestire e crescere il proprio business grazie ad una soluzione di pagamento semplice, equa e affidabile. Dai tassisti ai titolari di bar e caffè, fino agli stadi, sono oltre 4 milioni i merchant che impiegano SumUp nella gestione delle loro attività. La società offre una app di servizi finanziari, che comprende il conto aziendale e la carta SumUp gratuita, l’e-commerce, una soluzione di fatturazione, oltre a pagamenti in negozio e a distanza perfettamente integrati con i Pos mobili per carte e il registratore di cassa proprietari di SumUp.

La rapida crescita ha portato l’azienda a espandere la sua attivià in 35 mercati in Europa, Stati Uniti e America Latina, con 3 mila dipendenti all’attivo. Negli ultimi anni, la società ha esteso le proprie soluzioni per la gestione di servizi di pagamento e servizi digitali e, con l’acquisizione di Goodtill, Tiller e Fivestars, punta a una crescita anche nel settore retail e HoReCa.

Come saranno impiegati i capitali del round

Marc-Alexander Christ, co-fondatore e cfo di SumUp, ha spiegato: “I capitali raccolti ci consentiranno di sviluppare ulteriormente il nostro ecosistema, crescere in nuovi mercati e proseguire le operazioni di acquisizione, sempre con l’obiettivo di essere al fianco degli esercenti in tutto il mondo”.