Neosurance, azienda insurtech e broker assicurativo digitale attivo a livello internazionale, annuncia una partnership tecnologica con Credem, per cui la banca, tramite la propria app, segnalerà ai clienti potenzialmente interessati le polizze offerte da Neosurance.

La collaborazione inaugurata con Credem è frutto di un progetto di sperimentazione che ha coinvolto in modalità agile un gruppo interdisciplinare con competenze legali, finanziarie, di sviluppo informatico, esperienza utente e conformità con la normativa di settore. L’obiettivo è offrire al cliente giusto, con il giusto tono di voce, la possibilità di sottoscrivere in autonomia polizze innovative, in linea con i propri bisogni.

Secondo un recente studio globale, il 93% dei titolari di un conto corrente nel nostro Paese è molto interessato a ricevere proposte di assicurazione tempestive e pertinenti, basate sulle proprie transazioni. Una nuova tendenza – la cosiddetta bank-embedded insurance – che vede gli italiani al primo posto in Europa nel richiedere servizi assicurativi integrati in quelli della propria banca. Pietro Menghi, ceo di Neosurance, ha commentato:

“La collaborazione con Credem riflette la nostra idea di innovazione del settore finanziario-assicurativo: un processo in continua evoluzione che va testato sul campo, basato su tecnologie solide e scalabili in grado di valorizzare i bisogni effettivi delle persone. Un grande lavoro di squadra che porterà a risultati importanti e che siamo convinti potrà ispirare le strategie di crescita dell’intero settore”.

Carlo Menozzi, responsabile direzione investimenti e assicurativo di Credem Banca, ha aggiunto:

“Grazie alla partnership con Neosurance proseguiamo nel nostro percorso di wellbanking con l’obiettivo di creare nuove opportunità di benessere finanziario e di vita per la nostra clientela. Con questa iniziativa vogliamo affermarci anche negli ecosistemi digitali, proponendo soluzioni fruibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, grazie alla nostra app o al nostro home banking “.

Chi è Credem

Credem, una fra le principali realtà private italiane, è una banca moderna con una tradizione centenaria. L’istituto è stato fondato nel 1910, su iniziativa di imprenditori reggiani, con il nome di Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia. L’attuale denominazione di Credito Emiliano spa, in breve, Credem fu assunta nel 1983, in coincidenza con l’acquisizione della Banca Belinzaghi di Milano, prima opportunità di crescita significativa al di fuori dei confini regionali. Oggi Credem è presente a livello nazionale in 19 regioni; tale diffusione è stata raggiunta sia attraverso l’apertura di nuove filiali sia mediante l’acquisizione di banche di piccole e medie dimensioni, verso le quali ha rivolto il proprio interesse sin dai primi anni ’90.

Chi è Neosurance

Neosurance è una scale-up insurtech globale e un broker assicurativo che fornisce alle compagnie e alle community digitali una piattaforma API e di front-end completamente integrabile e personalizzabile, per consentire la distribuzione di polizze istantanee, pay-per-use e a subscription, direttamente su smartphone, al cliente giusto e nel momento giusto.

La società, dopo il lancio della copertura viaggi OK4Travel, ha reso disponibile OK4Pet, assicurazione che si attiva in pochi click, destinata a chi possiede un cane o un gatto. Il lancio di test della polizza viaggi OK4Travel, infatti, ha generato un tasso di interesse spontaneo per il prodotto superiore al 15%. Numeri destinati a crescere ulteriormente in presenza di operazioni di marketing, che porteranno ad estendere il progetto a nuovi settori verticali, a partire appunto dalle proposte per animali domestici.

La polizza ha una durata annuale, con premio suddiviso in rate mensili. Disponibile in due versioni (Silver e Gold), tutela i proprietari di cani e gatti rispetto a responsabilità civile (danni a terzi causati dall’animale domestico), spese veterinarie da intervento chirurgico, prestazioni di assistenza e consulenza di vario tipo (tra cui un videoconsulto veterinario), fino alla tutela legale.

OK4Pet nasce per rispondere a un bisogno specifico rilevato in decine di migliaia di correntisti: la cura e protezione del proprio animale domestico. La polizza, in piena conformità alle normative di GDPR e privacy, viene segnalata sull’app Credem solo a quelle persone che acquistano abitualmente prodotti per animali, con un approccio semplice e trasparente, in linea con i loro linguaggi e stili di vita.

L’efficacia dell’intero processo è basata sulla Open Insurance Platform as a Service di Neosurance, una tecnologia che permette di creare un ponte tra Credem, correntisti e compagnie assicurative, per attivare qualsiasi polizza in pochi secondi, attraverso un’esperienza fluida, studiata sull’utente finale.