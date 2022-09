Fintech molto interessate ai criteri ESG. Ma li applicano ancora poco

Cresce l’interesse da parte delle startup fintech nei confronti dell‘ESG. Più del 62% delle startup riconosce l’importanza strategica dei criteri Environmental (ambiente), Social & Governance e il 46% ne identifica un vantaggio competitivo “essenziale” sia per raccogliere fondi/capitali che per vendere prodotti o stringere accordi commerciali. Tuttavia, “solo” il 46% e il 31% realizzano rispettivamente politiche ambientali sostenibili/energetiche e di governance. Più attenzione viene posta al “tradizionale” fattore social (85%). È quanto emerge dalla ricerca “Startup fintech e orizzonte ESG”, realizzata da Excellence Consulting, in collaborazione con il programma dell’acceleratore fintech e insurtech Fin+Tech, su un campione di 40 startup fintech italiane.

ESG e fintech

Dal sondaggio emerge inoltre che il 46% delle fintech già attua o ha programmato di investire nei prossimi anni in politiche ambientali, l’85% in quelle sociali e il 54% in Governance. Permangono invece ritardi nella comunicazione dei risultati agli stakeholder: ad esempio solo il 23% per quanto riguarda la sostenibilità aziendale e il 46% per il Social. Tutto ciò può rappresentare un limite perché la tendenza delle grandi banche – a partire da Intesa Sanpaolo e Unicredit – è collaborare con le fintech per diventare digital bank e i temi ESG sono un punto di incontro e un fattore discriminante della scelta. Guido Crespi, partner di Excellence Consulting, ha commentato: