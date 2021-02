Fintech: ERP e cloud, un’opportunità per realizzare l’azienda digitale

Nel 2020 il trend di crescita dell’innovazione digitale è stato davvero vertiginoso. Sempre più imprese hanno spostato l’attenzione verso le loro capacità tecnologiche per essere più vicine ai propri clienti, ma anche per riuscire a rispondere a un mercato sempre più mutevole e imprevedibile. In questo contesto, i dati svolgono un ruolo chiave: per le imprese aver visibilità dei propri dati, saper gestire correttamente la mole d’informazioni relative ai propri processi, ai propri clienti e ai propri fornitori diviene indispensabile per rimanere competitivi.

ERP e cloud, cosa sono

I software ERP (Enterprise Resource Planning) sono nati proprio per rispondere a questa esigenza. Rispetto alle soluzioni tradizionali, un software ERP permette non solo di gestire i processi legati a contabilità, finanza e risorse umane, ma consente a queste diverse realtà di interagire tra loro, scambiarsi i dati e creare un sistema fluido e moderno per gestire le informazioni. A questo si aggiungono le possibilità offerte dalle nuove tecnologie – in special modo il Cloud – in grado di rendere l’accesso ai dati ancora più rapido e semplice, garantendo agli istituti finanziari, e non solo, una visibilità e un’accessibilità mai vista prima sui propri dati.

Secondo un sondaggio condotto da Deloitte, ben il 77% delle aziende ha dichiarato che il proprio sistema ERP non è più in grado di rispondere in maniera efficace alle necessità di business. Il 100% dei partecipanti, però, ha affermato di voler continuare la propria trasformazione digitale. Un percorso che, dunque, passa necessariamente da un’evoluzione del proprio sistema ERP.

Rapidità e accessibilità sono le parole chiave di una soluzione ERP evoluta come, ad esempio, S/4 Hana, la piattaforma dati più avanzata sviluppata dal leader del settore SAP. Una soluzione ERP moderna trasforma le capacità analitiche in un vantaggio di business, riducendo il tempo necessario a passare dalla gestione dell’informazione all’azione concreta sviluppata sulla base dei dati. I sistemi ERP degli anni ’90 e dei primi anni Duemila avevano enormi limitazioni, specialmente nell’integrazione dei dati, costringendo le aziende a complesse operazioni di recupero e tracciamento delle informazioni da diverse fonti e piattaforme.

Le soluzioni più moderne, invece, permettono di integrare i dati provenienti da fonti diverse in un’unica piattaforma unendo non solo i dati prodotti internamente, ma anche quelli provenienti da fonti esterne come i social media o i dispositivi IoT. Utilizzando le possibilità offerte dal Cloud Computing, poi, le informazioni possono essere analizzate in tempo reale, creando modelli predittivi in grado di validare decisioni e ipotesi di business o analizzare il comportamento dei propri clienti per offrire servizi e prodotti personalizzati in base alle loro esigenze concrete.

Una soluzione di ERP in Cloud offre la possibilità di trasformare il modo di fare business, come successo a una grande compagnia di assicurazioni. La New York Life è stata tra le prime compagnie al mondo a introdurre SAP S/4 Hana per gestire le proprie informazioni finanziarie. Fino a quel momento, l’analisi dei dati era un processo che poteva durare anche diverse settimane. Così facendo, la società non era in grado di prendere decisioni in modo rapido e di tradurre in ricavi diverse opportunità di business.

La nuova tecnologia, invece, permette un’analisi dei dati in tempo reale, abbattendo tempi e costi rispetto al vecchio sistema e consentendo alla società assicurativa di ricavare pieni vantaggi dalla mole di dati contenuti nei propri archivi.

L’evoluzione del sistema ERP è una grande opportunità per cavalcare la trasformazione digitale e realizzare nuove capacità, ma presenta anche criticità che non devono essere ignorate. Le nuove soluzioni richiedono infatti un ripensamento dell’infrastruttura tecnologica sottostante, molto spesso complessa e obsoleta: un passaggio fondamentale per attivare appieno tutte le possibilità offerte dalle analytics.

Tematiche che Deloitte, in collaborazione con Amazon Web Services, affronta nell’appuntamento “SAP Systems Migration to the Cloud: Benefits and Best Practices”. Attraverso un innovativo format video on-demand, gli esperti di Deloitte e AWS accompagneranno i partecipanti raccontando metodologie e best practice per un’adozione sicura del Cloud per SAP preservando l’integrità del tuo business e minimizzandone gli eventuali rischi.

L’evento offre anche la possibilità di comprendere le soluzioni tecniche più adatte, attraverso esempi di soluzioni su misura. Un evento che permette di fare un passo avanti nell’evoluzione dell’ERP.

Per accedere gratuitamente al video è sufficiente registrarsi al seguente link:

https://www2.deloitte.com/it/it/pages/strategy-operations/events/sap-systems-migration-to-the-cloud—deloitte-italy—eventi.html