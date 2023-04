Deloitte Italia e la fintech italiana BlockInvest hanno lanciato Open Token Factory (OTF), un progetto basato su una innovativa piattaforma blockchain finalizzata alla tokenizzazione degli asset finanziari, al fine di renderli più liquidi, accessibili e attraenti per gli acquirenti. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente lo scorso 17 aprile a Milano, con l’evento “Innovazione e Sviluppo per il mercato finanziario”, che ha visto la partecipazione dei dirigenti di illimity e Crédit Agricole e gli interventi degli speaker di Deloitte Italia e BlockInvest.

Il progetto Open Token Factory

Il progetto è stato denominato Open Token Factory in quanto aperto ad altri partner tecnologici o istituzioni finanziarie interessate ad entrare in questo settore. Attraverso il progetto è possibile tokenizzare qualsiasi asset del mondo reale: immobili, obbligazioni, azioni, crediti deteriorati. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di accogliere concretamente asset tokenizzati da istituzioni finanziarie leader a livello mondiale, dimostrando come la tecnologia blockchain possa contribuire a ridurre i costi fissi e gli ostacoli, ottenendo una maggiore trasparenza e sicurezza. Grazie al processo di tokenizzazione, gli asset finanziari sono trasformati in token digitali negoziabili e garantiti dalla tecnologia blockchain e da registri distribuiti immutabili.

Le sinergie tra Deloitte e BlockInvest

Le due società stanno unendo le competenze maturate nei rispettivi settori. Il progetto sarà organizzato attorno a un’agenda condivisa, in cui l’esperienza dei servizi di advisory, il vasto network di Deloitte e la tecnologia di Blockinvest sviluppata negli ultimi anni si fondono in una soluzione dirompente, in aderenza con i recenti sviluppi in materia di regolamentazione.

Date le grandi dimensioni di questo mercato e la costante e progressiva crescita, la cooperazione portando maggiori benefici e valore a tutti gli attori e operatori finanziari ai quali offrire servizi di advisory. Cristiano Camponeschi, Leading Partner di Officine innovazione Deloitte, commenta:

“Senza dubbio la Tokenized Economy rappresenta un ciclo economico che ha un marcato carattere di pervasività di mercato, lo dimostra anche l’attenzione dei principali enti regolatori e player istituzionali. A tale scopo, siamo orgogliosi di lanciare il concept Open Token Factory”.

Giacomo Mazzanti, partner di Deloitte Consulting, aggiunge:

“Il cambiamento dell’infrastruttura del mercato dei capitali è sempre più veloce e l’innovazione sta portando molteplici sfide all’intero sistema; il concept OTF e la stretta collaborazione con BlockInvest e altri attori dell’ecosistema permetterà di supportare il cambiamento già in atto”.

Lorenzo Rigatti, fondatore e ceo di BlockInvest, ha concluso:

“Auspichiamo che la tokenizzazione diventi sistemica anche in Italia grazie agli ultimi sviluppi normativi. L’adesione a Open Token Factory è quindi un’opportunità per gli operatori del mercato nazionale per fare un passo concreto verso il futuro del mercato dei capitali. La Tokenized economy ridisegnerà quindi il modo di scambiare valore”.

Chi è BlockInvest

BlockInvest è una startup fintech in rapida crescita con sede a Milano, fondata nel 2019 da professionisti dei settori blockchain, immobiliare e finanziario: Lorenzo Rigatti, Alfredo Cesare Malgrati, Davide Baldi, Fabio Pacchioni, Fabrizio Ciciani, Massimo Calogiuri e Rossano Petrucci. La fintech fornisce soluzioni plug and play e personalizzate per aziende e istituzioni finanziarie che desiderano entrare nello spazio blockchain, grazie alla tokenizzazione di diverse tipologie di asset rappresentati su blockchain. Da dicembre 2021 è diventata la prima startup italiana in cui Crédit Agricole ha scelto di investire, nell’ambito del suo secondo aumento di capitale. Il primo round è stato sottoscritto da operatori del settore finanziario e immobiliare riconosciuti a livello nazionale. BlockInvest ha iniziato a lavorare sulla tokenizzazione degli asset nel marzo 2022.