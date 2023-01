Mauro Lozza è stato nominato vice direttore commerciale di Finint Private Bank, a diretto riporto del direttore commerciale Claudio Riva. Lo rende noto la stessa società, secondo cui “l’ingresso di un professionista di significativa esperienza sia in ambito sia private, sia corporate è strategico in quanto consentirà alla società del Gruppo Banca Finint dedicata al private banking e al wealth management di rafforzare ancora di più le sinergie tra i diversi servizi per l’impresa e per l’imprenditore messi a disposizione da Banca Finint e Finint Private Bank, oltre che dalle altre società del Gruppo, in un’ottica sempre più integrata.” Antonio Marangi, amministratore delegato di Finint Private Bank, ha commentato:

“Sono lieto di dare il benvenuto a un professionista come Mauro che si aggiunge a un team di più di 100 professionisti e oltre 190 consulenti finanziari che operano su tutto il territorio nazionale. Il piano di sviluppo di Finint Private Bank, soprattutto dopo l’ingresso nel Gruppo Banca Finint, è fortemente orientato alla crescita sia nel settore private, sia corporate creando un mix di servizi e soluzioni innovative che possano soddisfare le esigenze delle imprese, degli imprenditori e delle loro famiglie. L’esperienza e le capacità di Mauro saranno pertanto determinanti non solo nel supportare la rete commerciale, ma anche per strutturare una nuova ed efficace offerta in linea con i nostri ambiziosi obiettivi di crescita”.

Chi è Mauro Lozza

Mauro Lozza arriva da Intesa Sanpaolo dove, dal 2021, ha ricoperto il ruolo di direttore dell’area exclusive dedicata agli investimenti per la clientela ad alto potenziale. La carriera professionale di Mauro Lozza è iniziata nel 2000 in Banca Popolare di Bergamo fino all’approdo in Ubi Banca dove, nel corso di oltre 15 anni di collaborazione, ha ricoperto molteplici incarichi con ruoli direzionali nel settore sia corporate, sia private e responsabilità di sviluppo dell’offerta di servizi, nonché di coordinamento della rete commerciale su diverse geografie.

Lozza dal 2012 al 2018 ha ricoperto prima il ruolo di direttore marketing private & corporate, coordinando a livello nazionale l’avvio e lo sviluppo delle sinergie pertinenti le due aree e l’evoluzione dell’offerta e, successivamente, dal 2015, ha guidato strutture private & corporate nelle principali aree lombarde.