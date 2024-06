Fineco: raccolta maggio sfiora 950 milioni, più che raddoppiato il gestito

Dopo Banca Generali, segnali positivi sulla ripresa della raccolta sul risparmio gestito arrivano anche daiche ha comunicato, per il mese di maggio,a fronte di una clientela in continua crescita, che ha superato la soglia di 1,6 milioni. Positiva la reazione del titolo in Borsa, che in mattinata è arrivato a sfiorare +3%.