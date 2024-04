Fineco, la rete cresce ancora: reclutati 44 nuovi consulenti

Il reclutamento di nuovi professionisti è uno dei crucci maggiori per chi punta alla crescita nell’ambito della consulenza finanziaria. Per questo, è sicuramente una nota positiva per una realtà come Fineco, quella di aver reclutato 44 nuovi professionisti in questa prima parte dell’anno. Ad annunciarlo è la stessa banca con una nota ufficiale.

I nuovi consulenti Fineco

In particolare, la rete di Fineco continua a rafforzarsi su tutto il territorio nazionale grazie a 44 nuovi consulenti inseriti nel primo trimestre del 2024. Prosegue così il percorso di crescita del network, prossimo a raggiungere i 3.000 professionisti in tutta Italia. Per quanto riguarda i professionisti senior, nei primi tre mesi dell’anno si sono aggiunti alla squadra di Fineco 17 consulenti, di cui 13 provenienti dal settore bancario. I reclutamenti si sono concentrati nelle regioni del nord e del centro, in particolare Marche, Lombardia e Piemonte. Fineco è tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel private banking, con un patrimonio nel segmento di € 60 miliardi al 31 marzo 2024.

Il punto su giovani e donne

Il Progetto Giovani, programma che dal 2011 forma le future generazioni di consulenti, continua inoltre ad attrarre talenti: nel primo trimestre sono 27 i nuovi professionisti entrati nella rete Fineco, in particolare in Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre nel centro Italia si è distinto il Lazio. Piemonte, Toscana, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna sono le regioni in cui si è verificata la maggiore concentrazione di nuove consulenti donna.