Fineco: ad aprile raccolta netta a 844 milioni, 11.560 nuovi clienti acquisiti

Utile netto a 147 milioni, in crescita del 12,4% su base annua e raccolta netta ad aprile a 844 milioni di euro. Questi alcuni dei dati resi noti da Fineco che ha approvato i risultati al 31 marzo 2024.

Alessandro Foti, amministratore delegato di FinecoBank, ha chiarito:

“I risultati dei primi tre mesi dell’anno confermano la capacità di Fineco di proseguire nel proprio percorso di sviluppo, migliorando ulteriormente gli eccellenti risultati ottenuti nel 2023. La crescita ha coinvolto tutte le aree di business, affiancando al miglioramento del margine finanziario un incremento a doppia cifra dell’investing. Anche il dato positivo del brokerage conferma come la spinta nei confronti degli investimenti rimanga sostenuta, creando un collegamento solido tra i due mondi grazie all’interesse sempre più marcato da parte dei clienti a interagire con i mercati globali in un’ottica di lungo periodo. I dati di raccolta di aprile evidenziano infine la capacità della nostra rete di consulenza di supportare i clienti in una gestione sempre più professionale dei risparmi, affiancandoli anche nelle più complesse esigenze finanziarie.”

Fineco: i conti trimestrali

Andando nel dettaglio la banca ha reso noto che l’utile netto di periodo è pari a 147 milioni in linea con quanto registrato nello stesso periodo del 2023 e in calo del 5,1% q/q, a causa della diversa stagionalità degli oneri sistemici.

I ricavi del primo trimestre 2024 ammontano a 327 milioni, in crescita del 11,4% rispetto ai 293,7 milioni dello stesso periodo del 2023 e dell’1,9% rispetto al quarto trimestre dello scorso anno.

Le commissioni nette del primo trimestre 2024 ammontano a 128,6 milioni ed evidenziano un incremento del 6,4% rispetto ai €120,9 milioni del primo trimestre 2023. L’incremento è riconducibile all’aumento delle commissioni nette relative all’area Investing (+13,6% a/a) grazie all’effetto volumi e al maggior contributo di Fineco Asset Management. Le commissioni nette relative all’area Brokerage sono state pari a 33 milioni (+5,3% a/a), mentre quelle relative all’area Banking sono state pari a 12 milioni (-2,6 milioni rispetto al 1Q23).

Il patrimonio netto contabile consolidato inoltre, si legge nella nota, ammonta a €2.669,6 milioni, e registra una variazione positiva di 474,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, grazie principalmente all’emissione di un’obbligazione Additional Tier1 per un importo di € 500 milioni e all’utile rilevato al 31 marzo 2024 (147 milioni), parzialmente compensati dal riacquisto, nell’ambito della Tender Offer conclusa nel mese di marzo 2024, di 168 milioni dell’obbligazione Additional Tier1 emessa nel mese di luglio 2019.

Le previsioni per il 2024

Il gruppo guidato da Foti ha inoltre previsto per il 2024 ricavi attesi a un livello record, con un miglioramento del mix a favore delle commissioni grazie a:

Ricavi investing: previsto incremento dei ricavi low double digit (con effetto mercato neutro)

Commissioni banking: attese in linea con il FY23

Ricavi Brokerage: attesi risultati solidi con un base di ricavi decisamente più elevata rispetto al periodo pre-Covid (a parità di volatilità e volumi di mercato).

La raccolta netta di Fineco

Fineco ha anche reso noto i dati sui patrimoni in gestione che al 31 marzo 2024 si attestano a 128,2 miliardi, in rialzo (+14,5%) rispetto a marzo 2023. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 60,4 miliardi, in rialzo dell’11,6% a/a, il saldo della raccolta amministrata risulta pari a 40,1 miliardi (+40,6% a/a), il saldo della raccolta diretta risulta pari a 27,7 miliardi (-5,7% a/a).

In particolare, i TFA riferibili alla clientela nel segmento Private (con asset superiori a 500.000 euro) si attestano a 60 miliardi (+22,6%).

Nel primo trimestre la raccolta netta è stata pari a 2,2 miliardi, confermandosi solida anche in una fase di mercato particolarmente complessa. La raccolta gestita è stata pari a 0,5 miliardi, la raccolta amministrata si è attestata a 2,5 miliardi, mentre la raccolta diretta è stata pari a €-0,8 miliardi.

Al 31 marzo 2024 la rete dei consulenti finanziari è composta da 2.969 unità, distribuite sul territorio con 429 negozi finanziari (Fineco Center). La raccolta del primo trimestre tramite la Rete di consulenti finanziari è stata pari a €1,7 miliardi.

Il gruppo inoltre segnala che al 31 marzo 2024 Fineco Asset Management gestisce masse per 32,3 miliardi: 21,1 miliardi nella componente retail (+21,2% a/a) e 11,2 miliardi in quella istituzionale (+7%).

Nel primo trimestre 2024 sono stati acquisiti 39.545 nuovi clienti, in crescita del 24,5% a/a. Il numero dei clienti totali al 31 marzo 2024 è di 1.590.239.