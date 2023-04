Nell’era dei social media, anche la finanza ha i suoi influencer. Personaggi in grado di indirizzare l’attenzione degli utenti su temi di rilievo, come ad esempio l’educazione finanziaria. Vediamo insieme nell’analisi quali sono i 10 nomi più interessanti da seguire in questo 2023.

Il prof. Cossetti

Il primo nome da segnare sul taccuino è quello di Filippo Cossetti, docente dell’Università Politecnica delle Marche. Cossetti dottore di Ricerca in Economia e Gestione dei Mercati Finanziari, docente accademico, formatore in ambito economico finanziario e consulente aziendale per l’internazionalizzazione. Trader privato sul mercato valutario ha dimostrato dal vivo le sue capacità operative aggiudicandosi la Best Forex Performance a ITCup 2013. Di seguito le sue principali pubblicazioni: «Internazionalizzazione e finanza innovativa: trading system per la gestione del rischio di cambio»; «ECB Monetary Policy and Term Structure of Interest Rates in the Euro Area: an Empirical Analysis». Sui social è attivo sia su Facebook che su LinkedIn.

Il trader Malverti

Altra figura da seguire poi è Enrico Malverti, ceo di Ematrend e vice presidente di Siat (Società Italiana di Analisi Tecnica). Trader e analista quantitativo, per 4 anni è stato a capo del team di consulenza di una sim italiana ed è ora senior quantitative analyst per MC Capital Ltd. Enrico Malverti progetta sistemi di trading e di gestione del rischio automatizzati per clienti istituzionali su azioni, valute e future ed è uno dei massimi esperti italiani di algotrading. Autore di diversi best seller sul trading tra cui “In borsa il banco vince (quasi) sempre” edito da Borsari e di due videolibri su analisi tecnica e programmazione di algoritmi di trading. Da oltre un decennio partecipa, in veste di relatore, a seminari nazionali ed internazionali sul trading automatico. Ha anche una pagina Wikipedia a lui dedicata ed è un influencer “totale”: attivissimo e con un seguito notevole praticamente su tutti i canali social: Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Chapeau.

Il campione del mondo

Altro nome, quello di Andrea Unger, presidente di Unger Academy, esperto di trading e criptovalute. Noto per essere l’unico quattro volte campione del mondo di Trading (2008, 2009, 2010, and 2012), Andrea Unger è trader professionista dal 2001 e membro onorario di Siat (Società Italiana Analisi Tecnica). Autore apprezzato, è spesso ospite di convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. Online, oltre al sito della sua Academy, lo si trova molto attivo e con un discreto seguito sia su Facebook che su Instagram.

L’analista Aldrovandi

Un altro personaggio interessante e preparato presente sulla scena del trading è Alessandro Aldrovandi, analista finanziario di Strategieditrading.it, trader specializzato nella negoziazione per conto proprio di future, azioni ed ETF, italiani ed esteri, sia con strategie discrezionali che quantitative. È autore di alcune pubblicazioni sulle tecniche di trading, organizza periodicamente corsi di formazione ed è stato più volte relatore nei principali convegni dedicati alla finanza e agli investimenti sia in Italia che all’estero. Interviene spesso nelle trasmissioni televisive sul canale finanziario ClassCNBC e pubblica articoli per varie testate giornalistiche. Offre anche servizi di consulenza generica. I canali su cui propone i suoi contenuti sono Facebook, YouTube e Telegram.

L’economista Altomonte

Nuovo giro, nuovo nome. Parliamo ora di Carlo Altomonte, economista e docente all’Università Bocconi di Milano. Direttore dell’unità di ricerca su Globalizzazione e Dinamica Industriale del Centro Bocconi per la Ricerca Applicata su Mercati Internazionali, Banche, Finanza e Regolamentazione (BAFFI CAREFIN). E’ non-Resident Fellow di Brussels European and Global Economic Laboratory (Bruegel). Lavora con diverse istituzioni di rilievo come il Governo italiano, le Nazioni Unite , il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e la BCE. I suoi canali social sono principalmente Twitter e LinkedIn.

L’esperto Bargiacchi

Ora invece passiamo a Stefano Bargiacchi, head of digital di Directa sim, esperto di investimenti, trading, mercati, criptovalute e blockchain. Una delle figure più apprezzate nel panorama del trading e degli investimenti in Italia, per la serietà e consistenza dell’approccio ai mercati. Il suo lavoro è confluito in un vero e proprio metodo, condensato in un libro, pubblicato nel 2008, che ancora oggi è tra i più letti nel settore: “Il trading secondo profste”. Anche lui espone i suoi contenuti principalmente su due vetrine social molto professionali come LinkedIn e Twitter.

Il trader Berlinzani

Altra figura di rilievo nel settore è Saverio Berlinzani, FX asset manager e senior analyst di ActivTrades. Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano, poi va a fare esperienze all’estero e dal 1998 rientra in Italia come libero professionista in qualità di consulente finanziario e patrimoniale. Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di trader con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live. I canali dove è attivo sono principalmente YouTube e LinkedIn.

Il prof. Bertelli

Ancora un professore. Parliamo di Ruggero Bertelli, docente all’Università di Siena ed esperto di finanza comportamentale. È autore di numerose pubblicazioni su tematiche di analisi finanziaria e gestione di portafoglio. Ha pubblicato “Prepararsi alla MiFID II”. Recentemente è uscito il suo libro “La collina dei ciliegi. Storie di Finanza Comportamentale”. Questo libro ripercorre – con la passione derivante dal continuo confronto con la realtà operativa – alcune linee guida della disciplina, sistematicamente applicate nel corso degli eventi, racconta “storie” vere, vissute e narrate con la chiave interpretativa della finanza comportamentale. Spesso è ospite in varie trasmissioni finanziarie, tra una recente puntata di WSI Smart Talk. Il canale social in cui è attivo maggiormente è LinkedIn.

La giornalista Sky

Dal mondo della comunicazione arriva invece Mariangela Pira, giornalista, conduttrice e reporter di SkyTg24, che pubblica parecchi contenuti interessanti anche sui social. Presso Class CNBC ha condotto, su Sky, gli approfondimenti sui mercati finanziari e le finestre su borsa e mercati per “TGCOM24”. I canali che utilizza principalmente sono LinkedIn, Instagram, Twitter e Facebook.

L’economista Lusardi

Last but note least, una figura importante e prestigiosa per il nostro Paese, Annamaria Lusardi, economista e direttore del Comitato dell’Educazione Finanziaria in Italia. Lusardi è University Professor alla George Washington University negli Stati Uniti, oltre che fondatrice e direttrice accademica del Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC). Autrice di moltissimi studi sull’educazione finanziaria, la professoressa Lusardi ha ottenuti molti premi e riconoscimenti per la sua ricerca ed è considerata una dei migliori esperti mondiali in questa materia. I suoi social “preferiti” sono LinkedIn e Twitter.