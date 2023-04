Mercoledì 5 aprile è andata in scena una nuova puntata di WSI Smart Talk, intitolata “Crescita, reddito, stabilità“. Un appuntamento realizzato in collaborazione con Fidelity International, che è stato condotto da Leopoldo Gasbarro, direttore di “Wall Street Italia” e ha visto come ospiti Natale Borra, head of distribution di Fidelity e Ruggero Bertelli, professore di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università di Siena. Andiamo a vedere brevemente cosa è emerso nel corso della puntata odierna.

Le parole di Borra a WSI Smart Talk

In particolare, i protagonisti della puntata hanno analizzato come la mente umana si destreggia quando ha a che fare con gli investimenti e come sfruttare l’emotività a proprio vantaggio quando si investe. Per inquadrare al meglio le criticità del momento attuale, Natale Borra di Fidelity ha spiegato:

“Stiamo vivendo una fase di mercato che si conferma piuttosto complicata. In realtà gli eventi straordinari sotto tanti punti di vista ai quali stiamo assistendo in questa prima parte del 2023 non sono altro che l’onda lunghissima di una crisi che è iniziata probabilmente con la grande crisi finanziaria del 2007 e dalla quale si sta iniziando a intravedere una fine – seppur tumultuosa – proprio in questi ultimi mesi. Bisogna ricordare sempre che arriviamo da anni di straordinario supporto da parte non solo delle branche centrali, ma anche dei governi rispetto alle economie e ai mercati di tutto il mondo. Ora siamo alla fine del ciclo espansivo più lungo. Nel pre-Covid tutti si chiedevano cosa sarebbe successo sul mercato quando le banche centrali avrebbero iniziato a rimuovere i supporti al mercato accumulati in così tanti anni. Ecco, gli effetti li stiamo vedendo in questi ultimi mesi. A me piace sempre citare Warren Buffett che dice: “Quando la marea cala, si scopre chi nuota nudo e chi nuota con il costume”. La marea dal 2022 è calata in modo repentino e si è scoperto che anche alcuni giganti hanno nuotato troppo a lungo senza costume. A maggior ragione in fasi di cambiamento e trasformazione così importanti, diventa sempre più centrale cercare di non farsi distrarre dal rumore di fondo del mercato e mettere al centro i clienti e i loro obiettivi”.

Il modello anti-emotività di Fidelity

Per aiutare gli investitori a investire per obiettivi, da oltre 10 anni Fidelity International segue un modello diverso da quello tradizionale (che costruisce il portafoglio dedicando determinate percentuali alle diverse asset class) e ha realizzato un white paper, in collaborazione con Matteo Motterlini, professore di economia cognitiva, neuroeconomia e behavioural change presso l’Università San Raffaele di Milano, che prova a fornire delle basi scientifiche al modello. Nel modello, denominato CRS (Crescita, Reddito, Stabilità), i soldi sono trattati in modo diverso a seconda della loro provenienza, come ha dimostrato la teoria dei conti mentali di Thaler. Si pensi ad esempio a come spendiamo con più leggerezza la tredicesima rispetto allo stipendio. Viene inoltre quantificato il grado di avversione alle perdite rispetto ai guadagni.

La view del professore a WSI Smart Talk

