Figli e soldi: come crescere ragazzi finanziariamente saggi

Figli e soldi sono elementi chiave per ogni famiglia. Ottobre è il Mese dell’educazione finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria con una serie di eventi previsti su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza.

L’educazione finanziaria è quel processo attraverso il quale i consumatori, i risparmiatori e gli investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti finanziari e dei concetti che ne sono alla base e attraverso istruzioni, informazioni, consigli sviluppano attitudini e conoscenze atte a comprendere i rischi e le opportunità di fare scelte informate, dove ricevere supporto o aiuto, per realizzare tali scelte e per le azioni da intraprendere per migliorare il proprio stato e il livello di protezione. E’ essenziale avere un’educazione finanziaria e iniziare a crearla fin da piccoli.

Come crescere figli finanziariamente saggi

Come genitore, può essere difficile sapere come e quando affrontare l’argomento delle finanze con i propri figli, ma essere proattivi nell’insegnare loro lezioni di denaro può aiutarli molto in futuro.

“Insegnare ai tuoi figli le finanze fin dalla giovane età e nell’età adulta può aiutarli a costruire un rapporto sano con il denaro, e dare loro un vantaggio sul risparmio e la creazione di ricchezza”, così su GoBankingRate Abby Wendel di UMB Bank. “Le conversazioni intorno al risparmio e l’investimento può in definitiva meglio preparare i vostri bambini e ragazzi per il successo finanziario, ed essere meglio attrezzati per gestire le proprie sfide di denaro”.

Ecco nel dettaglio alcuni modi utili per insegnare ai propri figli della Gen Z le loro finanze.

Dare una paghetta

“Uno dei modi migliori per insegnare una corretta gestione dei soldi è dare ai propri figli una paghetta”, ha detto Wendel di UMB Bank.

“La frequenza e l’importo della paghetta contano meno dell’atto di consegnare il denaro al figlio per controllarlo. Usate la paghetta per stimolare le conversazioni sulla pianificazione e le priorità”.

Incoraggiare i bambini a creare obiettivi di risparmio

Iniziate a tracciare i risparmi di vostro figlio e prendete in considerazione l’utilizzo di supporti visivi per aiutarlo a capire come funziona il risparmio.

“Fate una tabella degli obiettivi di risparmio e usate adesivi o disegni per dimostrare visivamente la quantità di denaro risparmiato ogni settimana”. “Se tuo figlio vuole risparmiare per un oggetto specifico, considera di aggiungere un’immagine che rappresenti ciò che lui o lei vuole acquistare con i fondi risparmiati come motivazione”.

Aprire un conto di risparmio

“Avere un proprio conto indipendente può incoraggiare i ragazzi a risparmiare di più, e li farà sentire più responsabili”. Così un’uscita mensile alla banca o al bancomat dove depositare personalmente i suoi nuovi risparmi e ricevere una ricevuta di saldo è un rinforzo positivo che sta facendo crescere il conto. Inoltre, questa ripetizione aiuterà a solidificare l’importanza di mettere via i soldi.

Insegnare il potere della pazienza

Fornire sempre gratificazioni istantanee ai vostri figli può indurli a dare i soldi per scontati. Invece, insegnate loro l’importanza di risparmiare per ciò che vogliono nel tempo.

“A volte anche gli adulti hanno bisogno di ricordare loro che potrebbero dover aspettare per comprare le cose che vogliono”, ha detto Wendel. “Dai l’esempio e fai pratica nel trattenere l’acquisto di qualcosa facendo un piano di risparmio che condividi con la famiglia. In alternativa, si può creare un obiettivo familiare per cui lottare, come una gita di gruppo o l’adozione di un gattino, con un obiettivo di risparmio identificato”.

Concentrarsi sul risparmio a lungo termine

“Quando i ragazzi hanno tra gli 11 e i 13 anni, puoi iniziare a discutere di obiettivi a lungo termine per il risparmio”, ha detto Wendel. “Per esempio, discutete un obiettivo di acquisto di un’auto con vostro figlio quando raggiunge la pre-adolescenza o la prima adolescenza, e tenetelo coinvolto nel processo di risparmio”.