Festival di Sanremo 2023, quanto costa il televoto da casa?

Al 73 esimo Festival di Sanremo, che terminerà l’11 febbraio 2023, gli spettatori da casa potranno esprimere la propria preferenza attraverso il servizio del televoto sui 28 artisti in gara, tra i quali saranno ricompresi anche i sei artisti vincitori della manifestazione “Sanremo Giovani 2022”, contribuendo a decidere chi sarà il vincitore finale. Vediamo come.

Televoto a Sanremo: come funziona

Come rende noto la stessa Rai, il servizio di televoto è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di:

Tim;

Wind Tre;

A2A Smart City;

Convergenze;

Tiscali;

Uno Communications;

Brennercom;

Sky Wifi tramite chiamata telefonica.

Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile tramite SMS dalle utenze mobili di:

Tim;

Vodafone;

Wind Tre;

Poste Mobile;

Coop Italia;

iliad;

Kena;

mobile.

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso di chiamata da utenze fisse.

Per il televoto da utenza fissa, basta chiamare il numero telefonico 894.001 e seguire le istruzioni che vengono date con apposito messaggio telefonico preregistrato (digitare il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelta). Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore telefonico) con la quale effettivamente si esprima un voto valido sarà di 0,51 euro, Iva inclusa.

Nessun costo sarà addebitato alle chiamate effettuate dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto; nel caso quindi l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Per quanto riguarda il televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad, Kena e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto. Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di 0,50 euro, Iva inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, ho.mobile, Poste Mobile, CoopVoce, Kena e iliad.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo sarà addebitato agli SMS effettuati dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto; nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto (quindi oltre i 5 SMS da utenza mobile o oltre le 5 chiamate da utenza fissa per ogni sessione di voto) oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il numero massimo di voti validi (per ogni canale di erogazione, quindi 5 SMS da utenza mobile e 5 chiamate da utenza fissa) effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 (cinque) voti per ciascuna sessione di voto prevista nella 3^, nella 4^ e nella 5^ serata.