Festival di Sanremo 2023, qual è stato il cachet di Benigni?

L’intervento di Roberto Benigni è stato il primo momento forte, artisticamente parlando, del Festival di Sanremo 2023. Come sempre, essendoci in ballo soldi pubblici, sono in tanti a chiedersi qual è il cachet assegnato al comico toscano per la sua partecipazione alla kermesse.

Il cachet di Benigni

La presenza dell’attore e regista premio Oscar aveva già suscitato diverse polemiche per il suo compenso l’ultima volta che ha calcato il palco dell’Ariston nel 2020 (allora si parlò di un ricco gettone di presenza da circa 300 mila euro). Questa volta, l’intervento volto a commemorare i 75 anni della Costituzione italiana con cui ha aperto la 73e sima edizione del Festival, potrebbe essere costato un po’ meno, anche se la Rai non ha svelato la cifra.

La polemica sul cachet

E così, sull’intervento di Roberto Benigni a Sanremo sono nate subito diverse polemiche. “La Rai deve rendere pubblico quanto percepirà Roberto Benigni per il suo intervento al Festival di Sanremo, e in tal senso siamo pronti a presentare una formale istanza d’accesso all’azienda e un esposto alla Corte dei Conti per conoscere i dettagli sul contratto tra la rete e il comico toscano. Già in passato i maxi-compensi riconosciuti dalla Rai a Benigni sono finiti al centro di uno scandalo. In occasione della partecipazione di Benigni al Festival del 2020 si parlò di un cachet, mai confermato, da 300 mila euro”, ha dichiarato l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi. Che ha aggiunto:

“Crediamo sia giusto in questo momento di grande difficoltà economica per il Paese garantire massima trasparenza ai cittadini che finanziano la Rai attraverso il canone, e rendere pubblici i compensi che la Rai riconosce ad ospiti di eccezione come Roberto Benigni, e se non otterremo risposta siamo pronti a presentare una formale istanza d’accesso alla Rai e una segnalazione alla Corte dei Conti. Anche perché per leggere la Costituzione non serve Benigni, e i cittadini possono provvedere anche da soli, acquistandone una copia a pochi euro”.

Ma qual è il cachet di Roberto Benigni per il Festival di Sanremo 2023, si chiedono in tanti. La Rai, come anticipato, non ha reso noto il compenso che percepirà l’attore, ma il direttore di Rai 1 Stefano Coletta nel corso della conferenza stampa ha sottolineato che lo stipendio del comico sarà “di gran lunga inferiore ai 300 mila euro della passata partecipazione come ospite”.