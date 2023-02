Festival di Sanremo, quanto valore genera?

Il Festival di Sanremo si conferma una risorsa preziosa non solo per il sistema musicale, ma anche per le imprese e il territorio in cui si svolge. Questo è quanto emerge da uno studio realizzato da Banca Ifis nell’ambito di Kaleidos, il Social Impact Lab della banca, che ha fotografato lo stato di salute del settore e misurato il suo valore economico e sociale.

Secondo lo studio, l’industria italiana dello spettacolo ha generato 54 miliardi di euro di ricavi nel 2022, superando il livello del 2019 del 2%. Le stime prevedono che il trend positivo del comparto continuerà anche nel 2023, con una crescita del 3% raggiungendo i 55,8 miliardi di euro alla fine dell’anno. La musica, che gli italiani ascoltano in media 20,5 ore a settimana, gioca un ruolo importante in questo successo, con il 75% della popolazione che dichiara di sentirsi meno stressata quando ascolta la propria canzone preferita.

Il valore del festival di Sanremo

Ideato da Angelo Nicola Amato e Angelo Nizza nel 1951, il Festival della Canzone italiana si tiene a Sanremo da oltre 70 anni, periodo nel quale ha saputo imporsi come la principale manifestazione dedicata alla musica e al costume italiano. Al di là dei risvolti sulla cultura popolare, il Festival si è trasformato in una vera e propria macchina organizzativa in grado di coinvolgere sinergicamente amministrazioni pubbliche e operatori privati generando valore economico e sociale.

Il Festival di Sanremo genera complessivamente 60 milioni di euro di ricavi, di cui 42 milioni di euro sono riconducibili alla raccolta pubblicitaria della Rai e 18,4 milioni di euro all’impatto del Festival sul territorio. Ogni anno, il Festival attrae 41.000 persone a Sanremo e nell’area circostante, generando valore soprattutto per l’alloggio (8,8 milioni di euro), la ristorazione (2 milioni di euro), lo shopping (2 milioni di euro) e i trasporti (0,6 milioni di euro). La Rai, che eroga 5 milioni di euro al comune organizzatore, è uno dei maggiori finanziatori del Festival e la raccolta pubblicitaria relativa alle attività di Sanremo è prevista in crescita del 9% nel 2023, a 46 milioni di euro. I dati di share medio, che superano i 10 milioni di telespettatori per tutte e 5 le serate, dimostrano il crescente consenso che il Festival continua a raccogliere.

In conclusione, il Festival di Sanremo si conferma un’importante risorsa economica e sociale non solo per il sistema musicale, ma anche per le imprese e il territorio che lo ospita.